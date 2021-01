Donald Trumps tidligere læge Dr. Harold Bornstein, der engang kaldte præsidenten for den 'sundeste' præsident i USAs historie, er død.

Han blev 73 år.

Det skriver Huffington Post.

I en betalt nekrolog i The New York Times blev det offentliggjort, at han var død. Han døde i fredags.

Det er ikke specificeret, hvad han er død af.

»Dr. Bornstein var en naturkraft, der bragte glæde til sin familie, venner og alle, han stødte på i livet, og vil fortsat gøre det i vores minder. Han elskede sin kone, Meilssa,« står der i nekrologen.

Bornstein havde Donald Trump som en af sine patienter i 35 år.

Han stoppede som Trumps læge i 2018 efter, at han i et interview afslørede, at præsidenten tog Propecia. Medicin, der stimulerer hårvækst.

I interviewet afslørede han også, at Trump tog præparatet rosacea, der skal sænke ens kolesteroltal.

To dage efter hævdede Bornstein, at Trump havde sendt tre mænd til sit kontor for at tage præsidentens lægejournaler.

Den daværende pressesekretær i Det Hvide Hus Sarah Huckabee Sanders sagde, at beslaglæggelsen, der fandt sted kort efter Trump tiltrædelse, var 'standardprocedure' for en kommende præsident.