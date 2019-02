'USA'-'USA'-'USA'.

Sådan lød råbene fra den republikanske side af kongressalen, da Donald Trump var en lille lille halv time inde i sin længe imødesete 'State of the Union'-tale.

Imens sad kongressens demokratiske medlemmer med korslagte arme og forholdt sig tavs.

Længe ventet øjeblik. Donald Trump rækker hånden til Nancy Pelosi. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP Vis mere Længe ventet øjeblik. Donald Trump rækker hånden til Nancy Pelosi. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP

Det startede ellers flot, da Donald Trump klokken 21 lokal tid (klokken tre i nat dansk tid) introducerede både Vicepræsident Mike Pence og den demokratiske flertalsleder Nancy Pelosi.

Det var selvsamme Pelosi, der efter nedlukningen af det amerikanske statsapparat i over en måned, udsatte Donald Trumps tale i halvanden uge.

Trods den politiske splittelse gav Trump dog Pelosi hånden. Og da præsidenten startede sin tale med at opfordre til politisk enighed fremfor partisplittelse, var Nancy Pelosi også med til at give præsidenten et stående bifald.