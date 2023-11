Donald Trumps ældste søster er gået bort.

Maryanne Trump Barry, der er tidligere føderal dommer, blev 86 år.

Det skriver The New York Times.

Maryanne Trump Barry døde i sit hjem på Upper East Side på Manhattan, ifølge to personer, der er bekendt med sagen.

En af dem sagde, at hun var blevet fundet tidligt mandag morgen.

Ingen af ​​personerne har angivet en dødsårsag.

The New York Times skriver, at Donald Trump ofte lyttede til sin søsters mening og holdning.

Men der kom et betydeligt hak i deres forhold i det sidste år af hans præsidentperiode, da deres niece Mary L. Trump, som promoverede en erindringsbog om deres familie, udgav lydoptagelser af sin tante, der taler kritisk om præsidenten.

Donald Trumps yngre bror, Robert S. Trump, døde i 2020, og præsidenten holdt en bisættelse for ham i Det Hvide Hus. Hans første kone, Ivana Trump, døde i 2022.