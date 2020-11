»Når USA ser alt det, vi er ved at optrevle, så vil de blive frastrødt.«

Sådan lyder det fra præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., der på Twitter fastholder, at det amerikanske præsidentvalg er blevet ramt af valgsvindel.

Allerede på selve valgdagen hævdede Donald Trump, at han havde vundet valget over Joe Biden, men at hans modstandere snød med stemmerne.

Selvom hverken Donald Trump eller hans kampagne endnu har fremsat beviser for den valgsvindel, de mener, der er foregået, så fastholder man, at den er sket.

When America sees everything we are uncovering they will be disgusted and even the media won’t be able to pretend voter fraud isn’t real.



Ending this crap once and for all will be fundamental to preserving our republic and faith in democracy. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 6, 2020

»Hvis du tæller de lovlige stemmer, så vinder jeg nemt. Hvis du tæller de ulovlige stemmer, så kan de prøve at stjæle valget fra os,« sagde Trump blandt andet på et pressemøde fredag.

Også sønnen, Donald Trump Jr., fastholder anklagen om, at der er sket valgsvindel:

»Når USA ser alt det, vi er ved at optrevle, så vil de blive frastrødt, og ikke engang medierne vil kunne foregive, at valgsnyden ikke er ægte,« skriver han på Twitter og fortsætter:

»At afslutte det her lort en gang for alle vil være fundamentalt for at bevare vores republik og troen på demokratiet.«

Det amerikanske præsidentvalg er endnu ikke afgjort, og stemmerne er fortsat ved at blive talt op i en række afgørende svingstater. Du kan følge med i udviklingen i vores livedækning fra valget HER.