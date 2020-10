'Dumrian'. 'En smertefuld påmindelse om, at der stadig ikke findes en vaccine mod dumhed'. Og 'kender han virkelig ikke forskellen?'

Donald Trumps søn Eric Trump latterliggøres på de sociale medier – på grund af en udtalelse på direkte tv.

Søndag morgen lokal tid blev Eric Trump interviewet på ABC News, hvor hans berømte far var det naturlige samtaleemne.

Det skyldes ikke mindst, at den amerikanske præsident som bekendt blev smittet med coronavirus og måtte indlægges, men nu er udskrevet.

»Jeg kan fortælle dig, at den (Donald Trumps helbredelse red.) har været utrolig. Faktisk kan man tale om, hvor gode nogle af de vacciner, der er blevet lavet, er,« sagde Eric Trump til ABC News ifølge The Independent.

Men det var især det, præsidentsønnen efterfølgende sagde, som har fået folk til at gøre grin med ham på de sociale medier.

»Min far begyndte vitterligt på dag ét med at arbejde på at fremstille en vaccine. Han har arbejdet for at fremskynde processen, og nu har min far selv taget den. Og se hvor godt, han kom over det (corona, red.), og tænk på det som en inspiration. Som amerikanere bør vi være meget stolte,« sagde 36-årige Eric Trump.

Den udtalelse fik flere til at spekulere i, om Eric Trump ikke forvekslede vaccine med behandling – og deres dom over præsidentsønnen er benhård:

Will someone please try to explain to dumbass Eric Trump what a vaccine is? — Jessica M. MSN, FNP-C (@Jessicam6946) October 11, 2020

'Vil en eller anden være så venlig at forklare dumrianen Eric Trump, hvad en vaccine er?,' spørger en bruger.

'Eric Trumps bud på, hvordan udviklingen af lægemidler fungerer denne morgen, er en smertefuld påmindelse om, at der stadig ikke findes en vaccine mod dumhed,' skriver en anden.

'Fik Donald Trump virkelig en vaccine, eller kender Eric Trump ikke forskellen mellem behandlinger og en vaccine?, spørger en tredje.

Nærmere adspurgt om, hvad Eric Trump mente med 'vaccine', svarede præsidentsønnen 'den medicin han (Donald Trump, red.) tog', mens han var indlagt på Walter Reed-militærhospitalet i staten Maryland.

Eric Trump’s hot takes on how drug development works this morning are a painful reminder that there is still no vaccine for stupidity. — Lucy Caldwell (@lucymcaldwell) October 11, 2020

Der arbejdes på højttryk over hele verden med at fremstille en vaccine mod coronavirus.

Flere mulige vacciner er ved at blive testet på både raske og coronasyge personer, men endnu er ingen af dem godkendt til brug bredt i befolkningen.

Donald Trump var indlagt i tre dage. Nu er præsidenten udskrevet og har genoptaget sin valgkamp. Ifølge Eric Trump har hans far det 'fantastisk'.