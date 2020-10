Et forsøg på at angribe den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden er slået fejl for Donald Trumps søn Eric Trump.

Helt og aldeles.

På det sociale medie Twitter har Eric Trump lagt et luftfoto af et hus op.

Betegnelsen hus er måske også en anelse underdrevet.

Der er nok snarere tale om en kæmpevilla med dertilhørende anlagt have, pool og ridehus.

Til billedet skriver Donald Trumps søn Eric Trump.

»En senator i det amerikanske Senat tjener 174.000 dollar pr. år. Det her er Joe Biden hus ... virker legitimt.«

Tweetet har fået mere end 100.000 likes i skrivende stund.

The salary of a U.S. Senator is $174,000 per year. This is Joe Biden’s house.... seems legit pic.twitter.com/DtD0DzXlrY — Eric Trump (@EricTrump) October 17, 2020

Umiddelbart kunne Eric Trump sagtens have en pointe. Hvis ikke der var flere dele af hans tweet, som er problematisk.

Ganske rigtigt har den imponerende bolig, som Eric Trump har lagt et billede op af på Twitter, tilhørt Joe Biden.

Men det var i 1996.

Dengang solgte Biden huset for en pris på 1,2 millioner dollar.

Eric Trump, søn af Donald Trump, er kommet i solid modvind på sociale medier. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Eric Trump, søn af Donald Trump, er kommet i solid modvind på sociale medier. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Tilbage i 1974, da Joe Biden købte boligen, gav han 185.000 dollar for det. Dermed scorede Joe Biden en ganske pæn sum for boligen mange år senere.

Men når man tager de mange år, han ejede det, i betragtning, så er den stigning ikke så imponerende alligevel.

Den fejltagelse er hurtigt blevet opfanget på sociale medier, hvor en lang række personer og personligheder har travlt med at håne Eric Trump.

En journalist ved navn Andrew Feinberg har fået omkring 100.000 likes på følgende kommentar:

'Ifølge Wall Street Journal købte Joe Biden dette hus i 1972 for 185.000 dollar og solgte det igen for 1,2 millioner dollar i 1996, hvilket betyder, at han er den eneste præsidentkandidat i dette ræs, der faktisk har lavet et overskud på en bolighandel,' skrev han med henvisning til, at Donald Trump i flere tilfælde har haft ringe succes med sine boliginvesteringer.

NBC News og Bloomberg-journalisten David Gura konstaterer helt tørt.

'I 1974 købte Joe Biden dette hus i Greenville, Delaware, for 185.000 dollar. Han solgte grunden for 24 år siden.' Det har han fået mere end 110.000 likes på. Og han rammer det rigtige år, Joe Biden købte huset, som er 1974.

En lang række andre påpeger på Twitter, at det efterhånden er mere end et årti siden, at Joe Biden var senator sidst.

Dette hus i Greenville, Delaware, ejede Joe Biden fra 1974 til 1996. Vis mere Dette hus i Greenville, Delaware, ejede Joe Biden fra 1974 til 1996.

Han forlod den post tilbage i 2009, da han blev Barack Obamas vicepræsident.

Og dermed giver hverken Eric Trumps påstand om, at det skulle være Joe Bidens hus, eller hans forsøg på en kobling til den løn, Joe Biden ikke tjener som senator for alvor mening.