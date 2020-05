Han har svoret, han ikke ville vise sig med en maske offentligt. Men Donald Trumps plan om ikke at blive set med en er gået i vasken.

For da den amerikanske præsident torsdag var i Michigan til et arrangement hos Ford, mødte han ganske vist pressen uden.

»Jeg havde en på omme i rummet her. Jeg ville ikke give pressen fornøjelsen af at se mig med den på,« sagde han ifølge TMZ og Daily Mail.

Men hans plan lykkedes ikke, for flere var hurtige med telefonen og kameraet, og det kom der flere billeder ud af, der nu bliver delt flittigt på de sociale medier.

OMG! He actually wore one. See, it didn’t hurt that much. Does it have the Presidential seal on it? pic.twitter.com/aNebLbKpuE — Jackie Speier (@RepSpeier) May 21, 2020

Det var Ford, der bad Donald Trump om at bære maske under rundvisningen, for ellers kunne det have fået konsekvenser for virksomheden.

»Bill Ford opfordrede Trump til at have en maske på, da han ankom. Han havde maske på, da han fik en privat rundvisning, hvor han fik vist tre forskellige Ford-modeller. Præsidenten tog efterfølgende masken af,« lyder det i en udtalelse fra Ford Motor Companys bestyrelsesformand.

Årsagen til at Donald Trump ikke har villet have maske på offentligt er, at han mener, det kan give det forkerte signal.

»Hvis Trumps hardcore tilhængere ser et foto af deres idol iført den maske, som de forbinder med tøsedrenge, kvinder og demokrater, så er han færdig. Og det ved præsidenten udmærket godt.«

Det har den amerikanske journalist og radiovært Stephen Henderson tidligere fortalt til B.T.

Da Det Hvide Hus i starten af maj indførte nye strenge regler i forhold til at bære sikkerhedsmasker, var der to undtagelser i form af Donald Trump og vicepræsidenten Mike Pence.

Sidstnævnte er dog siden blevet fotograferet med en maske, men indtil torsdag var det endnu ikke lykkedes at få et billede af den amerikanske præsident.

»For Trump symboliserer masken tydeligvis svaghed. Og kun rigtige mænd, rigtige patrioter, går uden. Og én ting er sikker, Trump vil aldrig risikere at blive fotograferet iført sikkerhedsmaske. Det foto kunne koste ham valget,« har Rachel Maddow, der er tv-journalist, tidligere fortalt.