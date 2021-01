Mary Trump vil have Donald Trump fjernet fra Det Hvide Hus. Jo hurtigere, jo bedre.

»Der er ikke tid til at tænke over det. Der skal handles hurtigt,« siger hun.

Præsidentens niece reagerer i et interview med Guardian på bagkant af de uroligheder, der i sidste uge endte med fem dødsfald, efter at Trump-tilhængere invaderede Kongressen.

»Det var essensen af de sidste fire år, der udspillede sig. Det beviste, hvor meget de værste mennesker iblandt os er blevet aktiveret og opmuntret,« lyder det fra Mary Trump.

Bør Donald Trump gå af som præsident som følge af urolighederne i Kongressen?

Hun bakker derfor op om, at Donald Trump bør fjernes ved hjælp af det 25. forfatningstillæg, men som hun tilføjer, så er det nok ikke noget, vicepræsident Mike Pence vil gøre, fordi »han er den største kujon på kloden«.

Natten til onsdag har vicepræsidenten i øvrigt afvist at ville gøre brug af netop det 25. forfatningstillæg, mens Repræsentanternes Hus har stemt ja til det.

Mary Trump har tidligere været særdeles kritisk over for sin onkel, hvilket blandt andet skete i bogen 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man', der udkom sidste år.

Det er hun altså stadig. Og hun påpeger, at urolighederne i Kongressen siger alt om Donald Trump.

»Det slog mig, hvor nedværdigende, det var. Hvor vanhelligende det var. Og hvor tarveligt, det var. Men Donald står for tarvelighed, og nu udspillede det sig bare i Kongressen,« siger Mary Trump.

Allerede i forbindelse med valgnederlaget udtalte Mary Trump, at hendes onkel ville »brænde alt ned« omkring sig.

Nu gentager hun advarslen med henblik på de sidste dage, Donald Trump har tilbage som præsident, inden Joe Biden om kun en uge officielt overtager pladsen. Det sker 20. januar.

»Så vil han ikke længere have Det Ovale Kontor til at beskytte sig mod sagsanlæg, konkurser og kriminelle anklager. Jeg ved ikke, hvad han vil gøre, men det er vigtigt at forstå, at han er i stand til at gøre alt. Og uret tikker,« siger Mary Trump.