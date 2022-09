Lyt til artiklen

Stiller Donald Trump op og forsøger at blive republikansk præsidentkandidat i 2024 eller ej?

Det svar hænger fortsat i vinden.

Men hvis den tidligere amerikanske præsident skal gøre sig forhåbninger om et historisk comeback, skal der muligvis andre boller på suppen, når det handler om at få indsamlet penge til den politiske kampagne.

I hvert fald lykkedes det blot Donald Trumps politiske handlingskomité, den såkaldte Super PAC ved navn 'Make America Great Again, Again' at indsamle 40 dollar i august, skriver Financial Times.

Det svarer til cirka 300 kroner.

I april og maj havde komiteen ellers indsamlet bidrag på i alt 864.000 dollar, og efter en juni måned uden et eneste bidrag hentede man i juli 351.000 dollar.

Samlet repræsenterer tallene en stor nedgang i bidrag i forhold til de millionbeløb, som man indsamlede i slutningen af 2021 og begyndelsen af 2022, konstaterer avisen.

'Make America Great Again, Again' er en af syv Super PACs i Donald Trumps indsamlingsnetværk, men det er den eneste aktive.

De syv organisationer har ifølge Financial Times omkring 122 millioner dollar på kistebunden.

Donald Trump har imidlertid også andre udfordringer på sin dagsorden end et muligt forsøg på at genvinde præsidentposten om to år.

Han kæmper en juridisk kamp mod det amerikanske justitsministerium, som undersøger ham for ulovligt at have opbevaret tophemmelige dokumenter på sit landsted Mar-a-Lago efter afslutningen på sin tid som præsident.

Og onsdag indledte statsadvokaten i New York et civilt søgsmål mod den tidligere præsident og hans tre børn i en sag om det, man kalder finansiel svindel igennem en årrække.