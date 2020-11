Siden han tabte valget til Joe Biden, har Trump holdt sig godt gemt fra offentligheden. I dag viser han sig dog for første gang siden nederlaget.

I dag er det nemlig 'Veterandag', og Trump mødte derfor op på 'Arlington National Cemetery' - en militærkirkegård nær Washington - for at vise sin respekt for afdøde veteraner.

Under ceremonien var der ikke mange ord fra præsidenten. Det samme gjaldt efterfølgende, hvor han ikke talte med en eneste journalist. Det skriver New York Post.

Tidligere i dag er der dog blevet udgivet et par ord om veteranerne i præsidentens navn.

Melania Trump var også med under ceremonien (Photo by Brendan Smialowski / AFP) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Melania Trump var også med under ceremonien (Photo by Brendan Smialowski / AFP) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Her hylder Trump soldaterne, der har sat deres eget liv i fare for at beskytte USA.

»På Veterandag sætter vi alting på pause for at tilbede alle dem som med stolthed har båret nationens uniform. Soldaterne, sømændene, piloter, marinesoldater og kystvagter har uselvisk sat andres liv og trivsel foran deres eget,« lyder det fra præsidenten i den skriftlige meddelelse.

Ifølge New York Post var ceremonien det eneste, der stod i Trumps kalender onsdag, og sidste gang han viste sig i offentligheden var sidste torsdag i Det Hvide Hus, hvor han overfor pressen udtalte, at politiske fjender forsøgte at stjæle præsidentvalget fra ham.

Ud over Trump var Melania Trump og vicepræsident Mike Pence og hans kone, Karen Pence og til stede under ceremonien.