Trump fører stort over Haley og rykker lørdag et skridt nærmere på at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Donald Trump har vundet i samtlige 13 valgkredse ved det republikanske caucusvalg i Michigan lørdag.

I alt har han fået næsten 98 procent af stemmerne i delstaten, skriver Reuters.

Trump fik 1575 stemmer mod blot 36 til Nikki Haley.

Også i delstaten Missouri ser ekspræsidenten ud til at vinde over sin eneste modkandidat, Nikki Haley. Det viser en prognose fra nyhedsbureauet AP.

I forvejen har han vundet de republikanske primærvalg og caucusvalg i Iowa, New Hampshire, Nevada, De Amerikanske Jomfruøer samt i Nikki Haleys hjemstat, South Carolina.

I Michigan var afstemningen om, hvem der skal være Republikanernes præsidentkandidat ved valget i november, delt op i to dele. Delstaten holdt en blanding af primærvalg og caucusvalg.

Første del blev holdt i form af et primærvalg tirsdag. Her sikrede Trump sig 13 af de 16 delegerede, der var på spil.

Lørdag ryddede han bordet og fik samtlige de 39 delegerede, der var tilbage at kæmpe om ved caucusvalget i Michigan.

Dermed er Trump rykket et skridt nærmere på at blive den kandidat, der udfordrer den nuværende demokratiske præsident, Joe Biden, om cirka otte måneder.

Trump skal bruge 1215 delegerede i alt for at sikre sig nomineringen.

Ud over Michigan og Missouri holdt Republikanerne også caucus - som er en afstemning i forbindelse med et vælgermøde - i delstaten Idaho. Her vandt Trump ifølge en prognose fra AP også.

Det var ellers næsten sidste chance for Nikki Haley at markere sig inden den såkaldte supertirsdag 5. marts.

Hendes sidste chance er søndag i forbundshovedstaden Washington D.C.

Denne dag holder 15 af USA's delstater - blandt dem Californien og Texas - primærvalg.

I alt er der 874 delegerede på spil denne dag.

Republikanerne kårer formelt vinderen af partiets primærvalg ved et stort partikonvent i juli.

Meningsmålinger viser, at hvis det - som ventet - bliver Trump, der skal op mod præsident Joe Biden i november, har han en chance for at genvinde pladsen i Det Hvide Hus.

De to mænd ligger stort set lige i de fleste meningsmålinger. I nogle fører Trump med et eller to procentpoint over Biden.

/ritzau/