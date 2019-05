Donald Trump holder i næste måned sit første vælgermøde i forbindelse præsidentvalg i 2020.

USA's præsident Donald Trump ønsker at stå i spidsen for landet i yderligere fire år, og derfor vil han præsentere sin præsidentvalgkamp på et vælgermøde 18. juni.

Det skriver Donald Trump på Twitter.

Det vil ifølge præsidenten ske ved et vælgermøde i byen Orlando i delstaten Florida. Med på vælgermøde vil være Trumps hustru Melania Trump og vicepræsident Mike Pence og hans kone Karen Pence.

Trump har tidligere meddelt, at han ønsker at genopstille med Mike Pence som sin vicepræsident.

Og der er mange demokrater, der ønsker at kæmpe med Trump og Pence om at stå i spidsen for USA.

Først skal det demokratiske parti dog vælge dets kandidat til præsidentvalget i 2020 ved et primærvalg.

Der er på nuværende tidspunkt over 20 demokrater, der har meddelt, at de ønsker at være Demokraternes præsidentkandidat.

Donald Trump søgte allerede om genopstilling på sin indsættelsesdag. Der skal afholdes valg i USA 3. november 2020.

/ritzau/