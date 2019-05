Trump holder snart sit første vælgermøde forud for valget i 2020. Her vil han fortælle, at han genopstiller.

USA's præsident, Donald Trump, ønsker at stå i spidsen for landet i yderligere fire år.

Derfor vil han på sit første vælgermøde i forbindelse med præsidentvalget i 2020 annoncere, at han genopstiller. Det sker 18. juni.

- Kom og vær med til dette historiske vælgermøde, skriver Donald Trump på Twitter.

Annonceringen vil ifølge præsidenten finde sted i byen Orlando i delstaten Florida.

Med sig vil Trump have sin hustru, Melania, vicepræsident Mike Pence samt Pences hustru, Karen.

Begivenheden har mest af alt symbolsk betydning, eftersom Trump har gjort det klart, at han ønsker at genopstille ved valget i 2020, lige siden han indtog Det Hvide Hus i januar 2017.

Samtidig har han holdt adskillige vælgermøder, ligesom han har rejst millioner af dollar til sin næste kampagne.

Han har også tidligere meddelt, at han ønsker at genopstille med Mike Pence som sin vicepræsidentkandidat.

Og når han taler til sine tilhængere ved vælgermøder, refererer han ofte til sine seks resterende år ved magten - ikke til de 18 måneder, der er tilbage af hans embedsperiode.

Trump vil annoncere sit kandidatur, mens flere og flere demokrater kræver en rigsretssag mod ham. Det gælder blandt andre flere af de over 20 demokrater, der har meddelt, at de ønsker at blive Demokraternes kandidat ved valget i 2020.

På det seneste har Trump valgt at fokusere sin energi på demokraten Joe Biden, der i meningsmålingerne fører kampen om at blive Det Demokratiske Partis kandidat.

Trump har blandt andet refereret til den 76-årige tidligere vicepræsident som "Sleepy Joe" (Søvnige Joe, red.) og "Sleepy Creepy Joe" (Søvnige Uhyggelige Joe, red.).

Joe Biden sad som senator i seks perioder, før han fra 2009 til 2017 bestred posten som præsident Barack Obamas vicepræsident.

Der skal afholdes præsidentvalg i USA 3. november 2020.

/ritzau/AFP