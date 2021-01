Den afgående præsident har givet meddelelsen i et tweet efter, at han lovede en fredelig magtoverdragelse.

Præsident Donald Trump siger, at han ikke vil deltage i indsættelsen af Joe Biden i præsidentembedet i.

Den afgående amerikanske præsident er kommet med beskeden i et tweet på det sociale medie Twitter. Det sker få timer efter, at han lovede en fredelig magtoverdragelse.

En unavngiven kilde i Det Hvide Hus siger, at Trump ventes at rejse til et feriecenter i Florida forud for indsættelsen af hans efterfølger.

Udmeldingen fra Trump kommer samtidig med, at en række medlemmer Kongressen har tilkendegivet, at de vil støtte en rigsretssag mod Trump, hvis han ikke fjernes ved at bruge den 25. forfatningstilføjelse.

/ritzau/Reuters