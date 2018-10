Jeg tror, at præsidenten morer sig ret meget lige nu, siger Trumps tidligere valgkampsrådgiver Barry Bennett.

Washington. Efter at være blevet stivet af med godkendelsen af sin nominerede kandidat til højesteret, Brett Kavanaugh, har den amerikanske præsident ført sig frem i medierne.

Han inviterer journalister med op i sin private kabine i præsidentflyet Air Force One. Han ringer ind til de tv-shows, som han bedst kan lide. Og han forvandler lukkede arrangementer i Det Hvide Hus til større mediebegivenheder.

Blot i løbet af torsdag havde Trump fire større møder med pressen - deriblandt et med rapperen Kanye West i Det Ovale Værelse.

Seancen blev arrangeret, fordi West var blevet inviteret til frokost i Det Hvide Hus for at drøfte jobmuligheder for tidligere fanger samt muligheder for at øge antallet af fabriksjob i sin hjemby, Chicago.

Men ved Trumps skrivebord lod han munden løbe og talte om socialpolitik, mental sundhed, miljøbeskyttelse og ikke mindst sin egen sympati for den siddende amerikanske præsident, som til gengæld udtrykte respekt for rapperens talegaver.

Desuden brugte Trump 45 minutter på et telefonopkald til det daglige konservative morgenprogram "Fox & Friends".

Hans fremstød i medierne sker i en periode, hvor han har haft en del medvind i medierne med højesteretssagen og en ny handelsaftale med Canada og Mexico. Men præsidenten er stadig under pres fra efterforskningen af Ruslands rolle i præsidentvalget og fra meningsmålingerne, der tyder på et politisk nederlag til Trumps republikanske parti ved midtvejsvalget i næste måned.

- Jeg tror, at han morer sig ret meget lige nu, siger Trumps tidligere valgkampsrådgiver Barry Bennett, som fremhæver, at der er gået en hel uge uden en dårlig historie for præsidenten.

Tirsdag begyndte Trump sin dag med et pressemøde, hvor USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, meddelte, at hun forlader sin post sidst på året. Trumps svarede på journalisters spørgsmål i 20 minutter, hvorefter der var tavshed, og han afsluttede mødet med en for ham meget sjælden sætning: "Er der flere spørgsmål?"

