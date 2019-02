USA's præsident Donald Trump vil signere loven om grænsemuren mod Mexico - og vil samtidig erklære national undtagelsestilstand.

Det oplyser lederen af Senatatet, republikaneren Mitch McConnell ifølge flere amerikanske medier.

»Han er klar til at underskrive loven, men han vil samtidig erklære national undtagelsestilstand,« sagde Mitch McConnell i Senatet torsdag aften dansk tid.

Undtagelsestilstanden vil give Trump mulighed for at finansiere muren uden Kongressens godkendelse. Det kan ske ved at finde pengene til at opføre den stærkt omdiskuterede mur mod Mexico andre steder i statsbudgettet.

Trumps politiske modstandere, Demokraterne, har advaret ham mod at erklære undtagelsestilstand.

»At erklære national undtagelsestilstand når nationen ikke er i undtagelsestilstand er ikke godt for en præsident,« siger Steny Hoyer, der er leder af det demokratiske flertal i Kongressen til MSNBC.

