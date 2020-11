Donald Trump har været tavs i forbindelse med stemmeoptællingen – lige indtil nu.

Han har netop udsendt en kampagnemail til sine tilhængere, hvori han udtrykker stor tro på sejren.



»Denne dag har været historisk. Vi vinder, og vi vinder stort,« skriver han.

Kampagnemailen er blevet delt på Twitter, som du kan se herunder:

Trump just sent out a fundraising email saying Democrats and the media are conspiring against him, and the media will not call him winning the race. #Disinformation #Deplorable pic.twitter.com/MeApxmtkYT — David Corn (@DavidCornDC) November 4, 2020

Valgnatten har indtil videre bølget frem og tilbage. Meget tidligt tog Joe Biden en føring. Men som timerne er skredet frem, syntes tingene at have ændret sig.

I hvert fald står Donald Trump lige nu til sejr i flere afgørende svingstater – Florida, Georgia, Ohio, North Carolina og Texas.

I mailen fremgår det dog, at mediere, ifølge Trump, ikke vil anerkende sejren, og derfor bliver tilhængerne bedt om at steppe op.

»De vil ikke have fire år mere med amerikansk storhed. De vil tage magten fra folket,« står der blandt andet.

