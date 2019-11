Donald Trump postede et billede af sig selv som Rocky!

Ja, du læste rigtigt.

Onsdag lagde den amerikanske præsident et billede af sig selv på sit yndlingsmedie, Twitter. Her var hans hoved placeret på Sylvester Stallones veltrænede krop fra 80'ernes Rocky-film.

Trump havde ikke skrevet nogen kommentar til billedet, men flere medier mener at vide, at det er et kommentar til den megen spekulation om hans seneste lægetjek.

pic.twitter.com/11nzKwOCtU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2019

Præsidenten blev nemlig rasende, da et uventet lægetjek fik flere journalister og læger til at frygte, at der var noget alvorligt galt med ham.

Besøget på Walter Reed Medical Center var ikke planlagt på forhånd, og det er ikke mere end ni måneder siden, Trump sidste fik foretaget et rutinemæssigt lægetjek.

Derfor frygtede flere, at præsidenten havde haft et hjertetilfælde.

I sidste uge langede Donald Trump kraftigt ud efter pressen for at viderebringe 'fake, disgusting news.'

Trump til rally i Sunrise, Florida. Foto: YURI GRIPAS Vis mere Trump til rally i Sunrise, Florida. Foto: YURI GRIPAS

Tirsdag gentog han angrebet under et vælgermøde i Florida, skriver blandt andre ABC News.

»De sagde, at han ikke havde slips på. Jeg indrømmer, det er ret usædvanligt for mig. Jeg skulle have haft slips på. Måske var det ikke deres skyld. De undskylder aldrig. De siger, han ikke havde slips på. Det er et tegn på et hjerteanfald,« parodierede han og fortsatte:

»Der skete ingenting (på hospitalet, red.),« understregede han og forsikrede, at lægerne var meget imponerede over hans fysiske fremtoning.

»Det første, de gjorde, var at sige: 'Tag Deres skjorte af, hr, og vis os det smukke bryst. Så det vil vi gerne se. Vi har aldrig set et bryst som det.' Nej, men helt ærlig.«

Trump på vælgermødet - et såkaldt rally - hvor han også talte om sit lægebesøg. Foto: Maria Alejandra Cardona Vis mere Trump på vælgermødet - et såkaldt rally - hvor han også talte om sit lægebesøg. Foto: Maria Alejandra Cardona

Tweetet fik hurtigt brugerne til at være kreative.

'Yeah, men Rocky kæmpede faktisk mod russerne,' skrev én.

'Det er både trist og sjovt på et helt nyt niveau,' lød det fra en anden.

Der var også dem, der foreslog, at Trump satte sig hoved på sin forgængers, Barack Obamas, krop.