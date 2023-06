For første gang i mange måneder har den tidligere amerikanske præsident Donald Trump sat sig ned med Fox News og givet et stort interview.

Det, der kom ud af interviewet, har skabt den ene overskrift efter den anden i USA. Umiddelbart er ingen af dem for det gode, hvis man er Donald Trump.

I sig selv er det opsigtsvækkende, at Trump har valgt at lave et stort interview med Fox News.

De to giganter har siden præsidentvalget i 2020 haft et mere end almindeligt anstrengt forhold til hinanden.

Det skyldes blandt andet, at Fox News som de første meldte den afgørende delstat Arizona til Joe Biden.

Og siden i sin nyhedsdækning ikke kørte med på Trumps påstande om, at valget var stjålet.

Derfor var det en overraskelse for mange, at Trump – der stiller op som præsidentkandidat i 2024 – havde sagt god for at sætte sig ned med Fox News-journalisten Bret Baier.

Det var da heller ikke en specielt mild udgave af sig selv, som Bret Baier havde taget med til interviewet.

Han var forberedt og havde en helt klar agenda om at forsøge at fange Trump på det forkerte ben.

Sådan så det ud, da Bret Baier i 2020 interviewede Donald Trump. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud, da Bret Baier i 2020 interviewede Donald Trump. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

Et af de øjeblikke kom, da Bret Baier udfordrede Trump på en udtalelse fra 2016, hvor han sagde følgende om sine ansættelser i Det Hvide Hus, hvortil han lige var blevet valgt:

»Jeg kommer kun til at omgive mig med de bedste og mest seriøse folk.«

Da Baier mindede Trump om den udtalelse, lød det under interviewet fra Trump:

»Jamen det gjorde jeg. Det er fremragende. Hør engang, vi havde den bedste økonomi, vi nogensinde har haft, som verden nogensinde har set,« inden han blev afbrudt af journalisten.

Bret Baier mindede herefter Trump om, at hans vicepræsident i årene i Det Hvide Hus, Mike Pence, nu stiller op mod Trump i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Det samme gør Trumps tidligere ambassadør til FN Nikki Haley.

Samtidig, mindede Baier Trump om, så har Trumps tidligere udenrigsminister Mike Pompeo offentlig sagt, at han ikke støtter den tidligere præsident i sin nuværende valgkamp.

Og Bret Baier blev ved:

»Du nævnte den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton. Han støtter dig heller ikke. Du nævnte justitsminister Bill Barr. Han siger, du ikke bør blive præsident igen. Han kalder dig 'den fuldendte narcissist' og en 'forstyret mand'. Du har for nylig kaldt Barr for en 'nosseløs gris',« lød det fra Baier, mens Trump lyttede.

Donald Trump. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix

Baier forsatte:

»Din anden forsvarsminister (Mark Esper, red.) støtter dig ikke. Han kaldte dig uansvarlig. I den her uge kaldte du din stabschef i Det Hvide Hus John Kelly for 'svag og ineffektiv' og 'født med en meget lille hjerne'. Du kaldte din fungerende stabschef Mick Mulvaney for 'en født taber'.«

Og så stillede Bret Baier det åbenlyse spørgsmål:

»Hvorfor ansatte du overhovedet alle dem?«

Efter lidt flere ordvekslinger mellem de to kom Trump med svaret på spørgsmålet:

»Nu har du lige gennemgået en liste. Men glem ikke, at for hver en af dem, du lige har nævnt, så er der ti, der elsker os. Fordi jeg ansatte ti fantastiske, hver gang der var en dårlig … vi havde en fantastisk økonomi. Vi havde fantastiske folk i spidsen for økonomien.«