Tyrkiets præsident Erdogan håber at få besøg af USA's præsident næste år. Trump har ikke besluttet sig.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har inviteret Donald Trump på officielt besøg i løbet af 2019.

Det meddeler Det Hvide Hus natten til tirsdag dansk tid.

- Intet er besluttet, men præsidenten er åben over for et eventuelt møde i fremtiden, siger en talsperson fra Det Hvide Hus.

Der nævnes ikke noget om et eventuelt tidspunkt for Trumps mulige besøg, men invitationen kommer få dage efter, at Trump meddelte, at han vil trække samtlige USA's soldater hjem fra Syrien.

Den pludselige beslutning blev rost af Erdogan.

/ritzau/