Det er ikke så tit, at Danmark bliver nævnt på Donald Trumps Twitter-profil - med mindre selvfølgelig, at Mette Frederiksen lige kalder præsidentens drøm om at købe Grønland for »absurd«, som det var tilfældet i august.

Nu nævnes Danmark dog igen af den amerikanske præsidents, og denne gang har det intet at gøre med Grønland.

Tværtimod er det et andet højaktuelt emne, som Donald Trump omtaler på det sociale medie. Nemlig, hvordan Danmark, Tyskland, Norge og Sverige takler coronakrisen.

Mere specifikt bruger den amerikanske præsident Danmark som eksempel på et land, hvor man har genåbnet skolerne på trods af coronakrisen.

'I Tyskland, Danmark, Norge, Sverige og mange andre lande er skolerne åbnet uden problemer,' lyder det først i tweetet, som fortsætter:

'Demokraterne mener, at det vil være dårlig for dem politisk, hvis amerikanske skoler åbner før valget til november, men det er vigtigt for børn og familier.'

Flere påpeger dog i kommentarfeltet, at USA dårligt kan sammenligne sig med Danmark, fordi de to lande er ramt i forskellig grad af coronakrisen. Også, fordi landene fra start har valgt vidt forskellige fremgangsmåder til at bekæmpe virussen.

En skriver således:

'Det her er lande, som (med undtagelse af Sverige, som er en katastrofe) med succes har formået at inddæmme coronavirussen. I modsætning til, du ved, det smitteramte pest-hul, som din inkompetence har tilladt USA at blive.'

En anden følger trop:

'Tyskland, Danmark og Norge har gjort, hvad du (Donald Trump red.) ikke har formået, nemlig at kæmpe mod spredningen af virussen.'

Ikke desto mindre presser den amerikanske præsident altså på for at åbne skolerne igen, selvom antallet af smittede er stigende i flere amerikanske delstater.

I Danmark vidner dagens coronatal om en god og rolig situation i Danmark.