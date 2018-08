I et interview truer Trump med at trække USA ud af WTO, i samme ombæring afviser han EU's toldforslag.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, truer med at trække USA ud af verdenshandelsorganisationen WTO.

Det fortæller præsidenten i et interview med nyhedsbureauet Bloomberg News.

- Hvis de ikke opfører sig ordentligt, så vil jeg trække os ud af WTO, siger Donald Trump i interviewet.

Han har tidligere sagt, at USA har ulemper, fordi landet gennem mange år er blevet behandlet "meget dårligt" af WTO, og at organet, der er baseret i Genève, skal "ændre adfærd".

En amerikansk tilbagetrækning fra WTO vil være et alvorligt slag for det multilaterale handelssystem, der med hjælp fra USA blev lavet efter Anden Verdenskrig, skriver Bloomberg News.

I det samme interview siger præsidenten, at EU's forslag om at fjerne toldsatser på biler importeret fra USA "ikke er godt nok".

Tankerne fra EU's handelskommissær, svenske Cecilia Malmström, var ellers, at både USA og EU skal sænke deres toldafgifter på biler til nul.

- Det er ikke godt nok, siger Donald Trump og fortsætter:

- Deres forbrugervaner er at købe deres biler - ikke at købe vores.

I samme ombæring sammenligner Trump EU med Kina.

- EU er næsten lige så slem som Kina - bare mindre, siger han.

Trump og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mødtes i juli omkring handelsstridighederne. De to blev enige om at arbejde for mindre told mellem EU og USA.

Aftalen omfattede ikke biler, men Trump lovede dengang, at USA ikke ville indføre særtold på europæiske biler, så længe der blev forhandlet om d

Både EU og WTO har tidligere fået kritik fra amerikanske repræsentanter.

Trump har tidligere kritiseret EU's told på amerikanske personbiler, der er større end USA's told på europæiske biler.

Dog har USA 25 procents importtold på den type pickupbiler, der udgør over halvdelen af det amerikanske bilmarked.

Den amerikanske handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, har tidligere sagt, at det var en fejl, at man i 2001 optog Kina i WTO.

Han har flere gange efterspurgt, at USA havde en mere aggressiv tilgang til WTO.

/ritzau/