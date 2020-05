Efter drabet på den sorte mand George Floyd er der brudt optøjer ud flere steder i USA. Også ved Det Hvide Hus, som natten til lørdag blev afspærret.

Det fik USA's præsident Donald Trump til tasterne på Twitter.

'Fremragende arbejde af den amerikanske sikkerhedstjeneste ved Det Hvide Hus i går aftes. De var ikke alene dybt professionelle, men også rigtig seje. Jeg var derinde (i Det Hvide Hus, red.), så det hele og kunne ikke have følt mig mere sikker,' skrev Trump i et af flere tweets om demonstrationerne foran hans embedsbolig i hovedstaden Washington D.C.

Demonstranterne får ikke samme ros. Mildest talt.

En demonstrant bliver tilbageholdt af sikkerhedstjenesten ved Det Hvide Hus. Foto: Eric Thayer/Reuters Vis mere En demonstrant bliver tilbageholdt af sikkerhedstjenesten ved Det Hvide Hus. Foto: Eric Thayer/Reuters

'Disse 'organiserede grupper' har intet at gøre med George Floyd. Trist,' skriver Trump blandt andet om de fremmødte, der protesterede mod den brutale behandling af 46-årige George Floyd, som mandag døde i politiets varetægt efter en anholdelse i byen Minneapolis.

Donald Trump konstaterer også, at ingen demonstranter formåede at forcere hegnet og komme ind på Det Hvide Hus' område. Og han lod demonstranterne forstå, at det var for deres eget bedste.

'Hvis de havde gjort det (forceret hegnet, red.), ville de mest bidske hunde og de mest faretruende våben, jeg nogensinde har set, have hilst på dem. Så ville folk som minimum være kommet rigtig alvorligt til skade. Mange agenter fra sikkerhedstjenesten ventede blot på, at der skete noget,' skrev præsidenten.

Over store dele af USA er der udbrudt voldsomme demonstrationer og optøjer, efter at en video har vist, hvordan den hvide politimand Derek Chauvin i flere minutter pressede sit knæ mod George Floyds hals under anholdelsen af den sorte mand. Floyd døde senere på hospitalet.

Demonstranter var natten til lørdag dansk tid forsamlet foran Det Hvide Hus. Foto: Tom Brenner/Reuters Vis mere Demonstranter var natten til lørdag dansk tid forsamlet foran Det Hvide Hus. Foto: Tom Brenner/Reuters

Videoer fra Minneapolis af personer, der plyndrer supermarkeder, er dukket op på sociale medier.

Samtidig har demonstranter sat ild til flere bygninger - herunder en politistation i byen.

Allerede fredag lod Trump forstå, at han var ved at have fået nok af de tiltagende uroligheder, der begyndte i Minneapolis og har spredt sig til andre byer.

'Jeg kan ikke lade stå til, mens det her sker i den skønne, amerikanske by Minneapolis. Et totalt mangel på lederskab. Enten tager den svage venstreorienterede borgmester Jacob Frey sig sammen og får byen under kontrol, eller også sender jeg Nationalgarden ind for at få jobbet gjort,' skrev Donald Trump på Twitter og fortsatte:

'Disse banditter sværter George Floyds minde til, og det vil jeg ikke lade ske. Jeg har lige snakket med guvernør Tim Walz og fortalte ham, at militæret er på vej for at hjælpe ham. Hvis der opstår problemer, så vil jeg tage kontrollen, men når plyndringerne begynder, så begynder skyderierne. Mange tak!'

Også USA's justitsminister, William Barr, mener, at det er 'udefrakommende radikale og urostiftere', som har sat sig på de protester, der i øjeblikket er brudt ud over store dele af landet.

De fire betjente, som var til stede ved anholdelsen, er blevet fyret.

Derek Chauvin er blevet sigtet for drab og uagtsomt manddrab.