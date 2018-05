USA's præsident, Donald Trump, har valgt at trække USA ud af atomaftaleen med Iran.

Washington, D.C.. Den amerikanske præsident, Donald Trump, trækker USA ud af atomaftalen med Iran. Det siger han på et pressemøde i Washington tirsdag.

- Jeg annoncerer i dag, at USA vil trække sig fra atomaftalen med Iran, lød det.

Aftalen blev indgået i 2015. Den er lavet for at forhindre, at Iran producerede atomvåben. Til gengæld skulle de sanktioner, som var rettet mod landet, ophæves.

/ritzau/