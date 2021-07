USAs tidligere præsident Donald Trump er kendt for at kaste om sig med mærkværdige kommentarer, og det var ingen undtagelse, da han besøgte Europa i forbindelse med markeringen af 100-året for første verdenskrig.

For under besøget tilbage i 2018 skulle Trump angiveligt have sagt til sin stabschef John Kelly:

»Altså, Hitler gjorde en masse gode ting.«

Her måtte John Kelly minde præsident Trump om, hvilken side amerikanerne var på under både 1. og 2. verdenskrig, skriver The Guardian.

Den kontroversielle udmelding er kommet frem i den nye bog 'Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost', der er skrevet af reporteren Michael Bender fra avisen the Wall Street Journal.

Han er en blandt en række personer, der har fået lov til at interviewe Donald Trump, efter han måtte gå af som præsident. Her har reporteren spurgt den tidligere præsident ind til episoden, men Trump afviser at skulle have udtalt sig positivt om Hitler.

Selvom flere kilder har fortalt forfatteren, at de har overført den tidligere stabschef forklare Trump, hvordan landet ligger med ordene:

»Du kan ikke sige noget, der støtter op om Adolf Hitler. Det kan du bare ikke.«