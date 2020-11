Dugfriske billeder af Donald Trump vækker opsigt verden over.

For mens Joe Biden og Kamala Harris formentlig har poppet champagne-propperne, er det helt andre omgivelser, Donald Trump lige nu befinder sig i.

Ikke kun i forhold til sit nederlag, men også rent fysisk: Donald Trump bruger nemlig tiden på at spille golf, mens resten af verden er vidner til, at Biden udråbes som vinder.

Det kan du se herunder.

Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY Vis mere Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY

Donald Trump har endnu ikke reageret direkte på nyheden om, at han må overdrage nøglerne til Det Hvide Hus til Joe Biden.

I en udtalelse til sine tilhængere har Trump derimod understreget, at han ikke betragter slaget som tabt. Han agter at udfordre resultatet ved domstolene.

»Det betyder, at Trump ikke har tænkt sig at komme med en concession speach (overgivelsestale red.). Jeg tør godt forudsige, at der ikke kommer en tale fra Trump i dag, i morgen eller i overmorgen,« siger Annegrethe Rasmussen, USA-korrespondent for POV International.

Det får han dog intet ud af, mener hun.

»Man kan kun vinde en sag, hvis man har beviser. Sådan er det i alle retssamfund. Du kan ikke gå til domstolene med noget, du selv har fundet på.«

Mens Donald Trump bruger tiden på golfbanen, er situationen noget anderledes hos Joe Biden. Sammen med sin hustru og kommende vicepræsident Kamala Harris vil de tale til nationen klokken 20 lokal tid – 02 dansk tid.