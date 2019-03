Donald Trump er mildest talt uimponeret af Theresa Mays håndtering af Brexit, og han mener, at en eventuel ny folkeafstemning om Brexit vil være ’uretfærdig’ overfor vælgerne.

Det sagde den amerikanske præsident torsdag i en række opsigtsvækkende udtalelser, hvor han noget nær skosede den britiske premiereminister.

»Jeg er overrasket over, hvor dårligt forhandlingerne er gået, men jeg gav premiereministeren mine idéer til, hvordan hun skulle forhandle, og hun lyttede ikke til mig. Det er fint, men det kunne have været forhandlet på en meget anderledes måde, hvis jeg er helt ærlig,« sagde Donald Trump ifølge Sky News.

Theresa May har tidligere fortalt BBC, at de råd, Trump gav hende, var, at hun skulle ’sagsøge EU’ og ’nægte at forhandle’.

De råd valgte Theresa May ikke at følge.

Trumps kommentarer faldt, mens han torsdag tog imod den irske premiereminister Leo Varadkar i The Oval Office.

Og Trump var slet ikke færdig her.

Han kaldte situationen i Storbritannien ’en skam’ og mener, at hele processen er ved at ’rive landet fra hinanden’.

Han mener, at al snak om en eventuel ny folkeafstemning om Brexit bør være udelukket.

»Jeg tror ikke, en ny afstemning vil være mulig, for det vil være uretfærdigt overfor de vælgere, der vandt. De vil sige: ’hvad mener I? Vil I holde endnu en afstemning?’ Så det vil være svært,« sagde Trump:

»Jeg troede, det ville ske (Brexit, red.), det skete, og begge sider har været fastlåste. Det er en svær situation. Det er en skam. Der ingen grund til det. Alt kunne havde gået glat efter afstemningen, men det skete desværre ikke.«

Storbritannien vil med stor sandsynlighed bede EU om at forlænge fristen for deres udtræden af EU, så de har mere tid til at finde en aftale med EU.

Det mener Trump også er en realistisk løsning. Han understregede dog, at USA står klar til at lave en stor handelsaftale med Storbritannien.

»Vi kan lave en meget stor handelsaftale med Storbritannien. Vi er også ved at genforhandle vores handelsaftaler med de europæiske grupper og individuelle lande,« sagde Trump.

Den irske premierminister, som har stået last og brast med EU gennem hele forløbet, ønskede ikke rigtigt at forholde sig til Trumps meldinger, men konstaterede blot:

»Vi har forskellige holdninger, Hr. Præsident. Jeg er ked af, at Brexit sker.«