Den amerikanske præsident er en mester i at tiltrække sig opmærksomhed på mange andre måder, end politiske ledere normalt gør.

Nu får Donald Trump igen opmærksomhed for noget, som de fleste vil betragte som en anelse besynderligt.

Manden på den mest magtfulde post i verden sad nemlig og kiggede i Bloomberg’s Businessweek og så, at den canadiske premierminister Justin Trudeau var på forsiden.

Men det var ikke kun billedet af den canadiske leder, som Donald Trump lagde mærke til. Det var også bemærkningen om, at han skulle være “The Anti-Trump”.

Ifølge hjemmesiden Axios rev præsidenten nemlig siden ud og skrev med sølvtekst:

»Det ser godt ud! Jeg håber, at det ikke er sandt!.«

Dernæst bad han sine ansatte i Det Hvide Hus om at sende brevet til den canadiske ambassade. Det skete i maj 2017.

»Selvom nogen af de ansatte i Det Hvide Hus mente, at det ikke var den den bedste måde at kommunikere med en leder udefra, så fandt de til sidst frem til, at det var lavet som en joke, og det ville blive anset som noget positivt,« skriver Axios.

So per @jonathanvswan, Trump tore the cover off of this magazine, wrote "Looking good! Hope it's not true!" in silver sharpie, had it mailed to the Canadian embassy, and the Canadian ambassador thought it was a prank. Incredible. https://t.co/p8rlasEy2D pic.twitter.com/0YyCq1H5Gy — Josh Billinson (@jbillinson) August 12, 2019

Canadierne troede da også, at det var en joke, da de modtog brevet. Ambassadøren ringede til Det Hvide Hus og fandt ud, at det overhovedet ikke var en joke. Donald Trump havde skrevet det, og han mente det.

Det er ikke den eneste gang, at de to ledere har skrevet til hinanden på den lidt mere gammeldags måde.

Omkring et halvt år senere var det Justin Trudeaus tur. Han reagerede på, at Donald Trump fejlagtigt havde sagt, at handelsaftalen med Canada havde givet underskud.

Forholdet mellem de to ledere har altid været en kende ustabilt. Ved sidste års G7-topmøde var Trudeau uærlig og svag ifølge Trump på Twitter.