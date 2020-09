Den amerikanske præsident – Donald Trump – sagsøges nu af sin egen niece.

Niecen, Mary Trump, har valgt at lægge sag an mod sin onkel og hans søskende for svindel.

Det skriver CNN.

Ifølge Mary Trump har præsidenten og hans søskende forsøgt at svindle hende fra hendes andele i familiens ejendoms-imperium.

I søgsmålet, der er anlagt i retten i New York, retter Mary Trump bekyldningerne mod Donald Trump, hans søster Maryanne Trump Barry og mod boet efter deres afdøde bror, Robert Trump.

Ifølge Mary Trump var »svindel ikke kun familieforretningen – det var en livsstil«, skriver CNN.

I søgmålet bekylder hun sine to onkler og tanten for at have konspireret sammen og have givet hende 'en stak svigagtige værdiansættelser', ligesom hun anklager dem for at have tvunget hende til at skrive under på et forlig, der 'flåede hende for millioner af dollars eller mere'.

En del af beskyldningerne er dog ikke nye.

Mange af dem fremsatte Mary Trump også i sin bog: 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man', som hun udgav tilbage i juli.

Mary Trump er datter af Linda Lee Clapp og Fred Trump Jr.

Sidstnævnte, der afgik ved døden tilbage i 1981, var storebror til Donald Trump.