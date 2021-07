USAs tidligere præsident Donald Trump siger, at han har sagsøgt Facebook, Twitter og Google.

Søgsmålet fra Trump er rettet mod de tre medier i en eskalering af hans årelange opgør med de store sociale medier om fri tale.

Han beskylder dem for at have censureret ham.

»Vi kræver en afslutning på den her censur og bandlysning, som I alle kender så godt,« lød det fra Donald Trump ved et pressemøde i New Jersey.

Her berettede han ligeledes, at også de store techgiganters CEOs er blevet sagsøgt.

Trump siger, at han lagt sag an ved en føderal domstol i Florida.

Baggrunden for søgsmålet er, at Donald Trump føler sig uretfærdigt bandlyst af medierne, der i januar alle valgte at blokere hans profiler.

Dette skete efter optøjerne ved Kongressen i Washington, som flere af den daværende præsidents følgere stormede i kølvandet på det tabte præsidentvalg.

Donald Trump havde forinden benyttet sine profiler på sociale medier til gentagne gange at fremsætte falske påstande om, at hans valgnederlag skyldte omfattende svindel.

En række domstole, tilforordnede og medlemmer af hans egen administration har afvist påstandene fra den tidligere præsident.