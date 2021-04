Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er i drastisk fald på den eksklusive liste over verdens allerrigeste.

Det er dog ikke noget, han selv tager særligt tungt, da han mener, det »er sådan, det bør være«.

Det skriver Forbes og The Hill.

Hvert år udgiver finansmagasinet Forbes en liste over verdens allerrigeste – og i år er ingen undtagelse.

Mens listen toppes af Amazon-stifteren Jeff Bezos med en anslået formue på 151 milliarder dollar (svarende til 946 milliarder danske kroner), indtager den forhenværende præsident en plads som nummer 1.299 med en formue, der anslåes til at være på 2,4 milliarder dollar (omkring 15 milliarder danske kroner).

Det er en noget lavere placering, end han indtog sidste år.

Der var han nemlig på plads nummer 1.001 – og dermed er han faldet 298 pladser.

Det er dog ifølge Donald Trump selv ikke særligt overraskende, fortæller han i en udtalelse til The Hill:

»Det er sådan, det bør være. En politiker bør ikke tjene penge, mens man indtager præsidentembedet, og en rig person bør komme ud af det med mindre,« siger han og fortæller:

»Det er derfor, folk kan lide mig, fordi jeg er ærlig. I modsætning til de fleste politikere, så stillede jeg ikke op til præsidentposten for at blive rig. Jeg har givet milliarder af kroner for at redde vores land. Jeg gjorde et fantastisk arbejde for folkene ved grænsen, vores økonomi, vores militær, vores Space Force, for den 2. tilføjelse til forfatningen (retten til at bære våben, red.) og alt andet.«

Selvom Trump er faldet ned på listen, er det hele dog ikke kun skidt.

For selvom han nu indtager en lavere plads, er han ifølge Forbes faktisk blevet rigere det seneste år. De andre på listen er bare blevet endnu rigere, og derfor er Trump raslet ned.

Siden Trump indtog Det Hvide Hus tilbage i januar 2017, er hans formue dog skrumpet en del ifølge Forbes.

Dengang blev hans formue anslået til at være 3,5 milliarder kroner (knap 22 milliarder danske kroner), og dermed er den faldet med næsten en tredjedel, siden han blev udråbt som landets præsident.