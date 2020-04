USAs præsident, Donald Trump, har altid været rigtig glad for det sociale medier Twitter, hvor han jævnligt skriver opdateringer.

Ofte bruger han det til at rase ud, hvor særligt amerikanske journalister og medier står for skud, når de ifølge ham spreder 'fake news' - og det er lige præcis dét, der igen har fået præsidenten op ad stolen.

For efter New York Times for nyligt publicerede en historie om Trump, hvor han fremstår lettere doven og på grænsen til ligeglad med sit ellers så vigtige job, er han gået til angreb - igen.

'De personer, der kender mig og kender vores lands historie, siger, at jeg er den mest hårdtarbejdende præsident i historien. Det ved jeg nu ikke, men jeg er hårdtarbejdende, og jeg har formentlig udrettet mere end nogen anden præsident i historien i løbet af de første tre og et halvt år. 'Fake News' hader det!,' skriver han søndag aften dansk tid.

The people that know me and know the history of our Country say that I am the hardest working President in history. I don’t know about that, but I am a hard worker and have probably gotten more done in the first 3 1/2 years than any President in history. The Fake News hates it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Det er en helt bestemt artikel fra torsdag, hvor New York Times beskriver, hvordan præsidenten ifølge dem går mere op i, hvordan medierne portrætterer ham, og hvordan han klarer sig i målingerne frem for at fokusere på at håndtere corona-krisen, der tager særdeles hårdt på USA og resten af verdenen.

I artiklen står der blandt andet:

'Præsident Trump ankommer i disse dage til Det Ovale Kontor så sent som til middagstid, hvor han normalt er i et surt humør efter hans marathon-morgen med at se tv. Han har været vågen i soveværelset i Det Hvide Hus så tidligt som klokken fem om morgenen og set Fox News, så CNN og en smule MSNBC smidt ind for at blive rasende.'

I artiklen beskrives det ligeledes udførligt, hvordan Trump lettere sløset håndterer sine pressemøder i Det Hvide Hus, og hvordan han ser dem på tv, efter han er færdig.

Foto: Chris Kleponis Vis mere Foto: Chris Kleponis

Men det afviser den amerikanske præsident kategorisk og fortsætter sit angreb på avisen og dens journalister i en række tweets.

Han fortæller, hvordan han i Det Hvide Hus arbejder fra tidligt om morgenen til sent om aftenen, og at han nærmest ikke har forladt embedsboligen i flere måneder.

...'Og så læser jeg en falsk historie i det mislykkede New York Times om mit arbejde, min kalender og spisevaner skrevet af en tredjerangs-journalist, der ikke ved noget om mig,' skriver han videre.

Men Donald Trump stopper ikke der.

When will all of the “reporters” who have received Noble Prizes for their work on Russia, Russia, Russia, only to have been proven totally wrong (and, in fact, it was the other side who committed the crimes), be turning back their cherished “Nobles” so that they can be given.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

I en ny række af tweets fortsætter han sin tydelige utilfredshed med de journalister, han mener, er falske, og som fejlagtig har vundet priser, som han beskriver det.

Her skal man dog lige have med, at det umiddelbart ser ud til, at Trump forveksler Nobelprisen med Pulitzerprisen, der er den mest prestigefyldte journalistpris i USA, ligesom han også får stavet 'Nobel' forkert.

'Hvornår vil alle de 'journalister', der har modtaget Nobelpriser for deres arbejde om Rusland, Rusland, Rusland kun for at vise sig at være helt forkerte på den (og at det faktisk var den anden side, der begik forbrydelserne), returnere deres 'priser', så de kan blive givet til de rigtige reportere og journalister, der havde ret,' skriver han blandt andet.

To nyhedsmedier modtog i 2019 Pulitzerpriser for Trump-relaterede historier. Der var dog ingen af dem, der fokuserede på Rusland-undersøgelsen.