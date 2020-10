Den amerikanske præsident, Donald Trump, er ifølge flere medier nu blevet indlagt på hospitalet Walter Reed National Military Medical Center.

Det meddeler en talspersen fra Det Hvide Hus.

Det skriver blandt andet CNN.

En helikopter er netop lettet fra græsplænen foran Det Hvide Hus med præsidenten ombord. Han gik ud til helikopteren ved egen kraft, men kom ikke med udtalelser til de ventende reportere.

Piloten i helikopteren der skal føre Donal Trump til hospitalet venter i helikopteren ved Det Hvide Hus. Foto: LEAH MILLIS

Præsident Trump er indlagt i en special suite på hospitalet, hvor han vil blive de næste dage - af forebyggende årsager.

I en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus står det.

»For en sikkerhedsskyld og efter anbefaling fra hans læge og medicinske eksperter vil præsidenten arbejde fra præsidentkontoret på Walter Reed de næste dage.«

Ifølge CNN har Det Hvide Hus oplyst, at Trump fortsat vil have magten, mens han er indlagt.

Indlæggelsen sker, efter at Donald Trump tidligere fredag blev erklæret positiv for corona.

I løbet af fredagen er Trumps tilstand forværret fra, at han havde milde symptomer til, at han havde feber, og nu er han altså på vej til at blive ført til et hospital.

Tidligere præsident Barack Obama lægger midlertidigt politiske stridigheder til side, og ønsker Donald Trump en hastig og god bedring. Det oplyser tv-stationen CNN.

Opdateres...