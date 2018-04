Den amerikanske præsident, Donald Trump var helt klart på hjemmebane, da han natten til søndag fejrede sig selv og sin valgsejr i 2016 sammen med fans og vælgere i Washington Township i sving-staten Michigan.

»Hvem gider være i Washington D.C. sammen med en flok liberale journalister, der hader mig, når jeg kan fester sammen med mine venner her i Washington, Michigan. Hvad siger I. Skal vil feste.«

Sådan jublede USAs 45. præsident Donald Trump, da han ved 20-tiden lørdag aften gik på scenen i sportshallen, Total Sports Park i Washington Township i staten Michigan.

I Washington D.C. havde Trump for andet år i træk valgt at blive væk fra den årlige pressemiddag, hvor de amerikanske medier i præsidentens fravær gjorde deres bedste for at gøre nar ad Trump.

I stedet tog han præsidentflyet, Air Force One med kurs imod Michigan.

Her havde godt 11.000 feststemte Trump-tilhængere ventet ude i det usædvanligt kolde forårsvejr i tre stive klokketimer. Godt 2.000 vælgere blev afvist, da fodbold-hallen var fyldt op. Og klokken 19:45 ankom Trump i sin skud- og bombesikre limosine.

Trump har trofaste fans i Michigan. Der var dog ikke mange sorte ansigter iblandt publikum Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters Trump har trofaste fans i Michigan. Der var dog ikke mange sorte ansigter iblandt publikum Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters

Indenfor varmede lokale politikere publikum op. Det forhenværende kongresmedlem Candice Miller mente endog, at Trump havde gjort sig fortjent til Nobels fredspris, da han efter hendes mening egenhændigt havde sørget for fred på den koreanske halvø.

Og allerede før Trump kom på scenen, råbte præsidentens stampublikum 'Lock her up, Lock her up'.

Det var samme kampråb, som Trump selv brugte mod demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton under valgkampen i 2016.

Og selv om valgkampen forlængst er blevet vundet af dagens mand i skysovs, Donald Trump, så lever ånden fra valgkampen og dermed hadet til Hillary Clinton videre i bedste velgående.

Trump Mobil Foto: Henning Høeg Trump Mobil Foto: Henning Høeg

»Hver mogen, når jeg vågner op, takker jeg Gud for, at Hillary ikke er vores præsident. Hvis hun havde fået snydt sig til sejren, ville vi leve i de mørkeste tider. Men i stedet har Trump bragt lyset ind. USA er igen mægtig,« lød det fra Candice Miller.

»Ja, lock her op,« bekræfter Donald Trump selv i et mere afdæmpet øjeblik i den ellers højstemte og næsten 80 minutter lange festtale, der følger.

Foran det begejstrede publikum, der modtager Trump med endnu et favorit kampråb 'USA!, USA!., fortæller præsidenten, at han står ved alle sine løfter fra valgkampen.

»Jeg er villig til at lukke landet ned, hvis demokraterne ikke giver os, hvad vil vil have,« siger Trump således, da talen falder på den lovede kæmpemur imellem USA og Mexico, som Trump stadig ikke har fået trumfet igennem.

»Vi har det største militær nogensinde. Og vi har elimineret ISIS. Og vi har brug for sikkerhed. Vi har brug for en mur,« tordner Trump, mens tilskuerne jubler 'Build the wall'.

På motorvejen fra og til Trump-rally, står trafikken så godt som stille. Kilometer efter kilometer er fyldt med Trump-fans i massive trucks pyntet med flag og klistermærker. Og mens vi venter i en ellers ualmindelig 'hvid' kø, får vi uventet selskab.

»Hvad med jer. I ser jo næsten nøgne ud. I støtter Trump. Men I viser det ikke. I skal da have en Trump-kasket og mindst én Trump T-shirt hver. I er ikke ordentlige Trump-fans, før I er klædt i Trump-gear, « siger souvenir-sælger, Jeremy Duval.

Jeremy Duval har solgt 'Trump-gear' siden 2015. 'Det er en fantastisk forretning,' siger Duval, der i anledning af vælgermøde i Michigan var kørt hele vejen fra South Carolina. Foto: Henning Høeg Jeremy Duval har solgt 'Trump-gear' siden 2015. 'Det er en fantastisk forretning,' siger Duval, der i anledning af vælgermøde i Michigan var kørt hele vejen fra South Carolina. Foto: Henning Høeg

I anledning af dagens Trump-fest er Jeremy kørt hele vejen fra staten South Carolina (12 timers kørsel) bare for at sælge sine Trump-souvenir.

I mylderet af hvide ansigter skiller Jeremy og hans T-shirt-sælgende kollegaer sig ud. De er nemlig de eneste sorte tilstedeværende ved Trump-rally i den ellers kridhvide Michigan-by.

Og når BT's udsendte spørger: »Hvordan har du det personligt med Donald Trumps politik,« svarer han hurtigt (han har tydeligvis hørt spørgsmålet før og han vil ikke skabe debat):

»Jeg støtter dem allesammen, mand. Jeg støtter dem allesammen. He's my brother.«

I et mere alvorligt øjeblik fortæller Jeremy Duval, at Trumps sejr har været rigtig god for hans T-shirt business.

»Jeg har aldrig tjent så meget, mand. Jeg har tjent titusindvis af dollar siden 2015. Folk brokker sig over, at de ikke har nogle penge på grund af deres høje skatter. Men de har sgu altid penge til kasketter og T-shirts.«

Amanda Bernie venter i kø til sit femte Trump-rally. 'Det er en fest, en fest for USA,« siger Bernie Foto: Henning Høeg Amanda Bernie venter i kø til sit femte Trump-rally. 'Det er en fest, en fest for USA,« siger Bernie Foto: Henning Høeg

Red, White & Blue Foto: Henning Høeg Red, White & Blue Foto: Henning Høeg

Bob og Jamie Cooper er klædt på til lejligheden. Ægteparret stod i kø i over tre timer. Foto: Henning Høeg Bob og Jamie Cooper er klædt på til lejligheden. Ægteparret stod i kø i over tre timer. Foto: Henning Høeg Spencer Travis og Tom Kern til Trump-rally i Michigan Foto: Henning Høeg Spencer Travis og Tom Kern til Trump-rally i Michigan Foto: Henning Høeg

Dot Williams og Joan Hansson er begge stolte af, at de ikke havde spurgt deres ægtemænd om lov, før de stemte på Donald Trump. Foto: Henning Høeg Dot Williams og Joan Hansson er begge stolte af, at de ikke havde spurgt deres ægtemænd om lov, før de stemte på Donald Trump. Foto: Henning Høeg Scott ville ikke ud med sit efternavn. Man skal aldrig tro på 'the fake media'. Men der er ingen tvivl om, hvorfor den unge mand fra Michigan stemte på Trump. Foto: Henning Høeg Scott ville ikke ud med sit efternavn. Man skal aldrig tro på 'the fake media'. Men der er ingen tvivl om, hvorfor den unge mand fra Michigan stemte på Trump. Foto: Henning Høeg Sammen med syv andre beboere fra et nærliggende plejehjem var Dorothy Waynes blevet transporteret til Trump-rally i Washington, Michigan Foto: Henning Høeg Sammen med syv andre beboere fra et nærliggende plejehjem var Dorothy Waynes blevet transporteret til Trump-rally i Washington, Michigan Foto: Henning Høeg