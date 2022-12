Lyt til artiklen

Donald Trump oplyste ikke om, at han skyldte millioner af dollar til en virksomhed med historiske forbindelser til Nordkorea, da han var præsident.

Det viser i hvert fald dokumenter, som er kommet anklagemyndighederne i New York i hænde, skriver the Guardian og Forbes.

Donald Trumps gæld til Daewoo, den eneste sydkoreanske virksomhed, som havde tilladelse til at drive forretning i Nordkorea i midthalvfemserne, lød på 19,8 millioner dollar, da han blev valgt som præsident i november 2016.

Det svarer til cirka 140 millioner kroner.

Fem måneder inde i Donald Trumps embedsperiode, ved udgangen af juni 2017, var gælden nedbragt til 4,3 millioner dollar, viser dokumenterne. Fem dage senere blev Daewoo så købt helt ud af lånet, men det oplyses ikke, hvem der betalte gælden ud.

Forbes rapporterer, at lånet, som stod opført i interne regnskaber i Trump-organisationen, ikke blev nævnt i præsidentens offentlige økonomiske angivelser.

Lovgivningen dikterer imidlertid, at Trump var forpligtet til at indlevere dokumenterne under sin præsidentkampagne og efter, at han blev præsident.

Ifølge the Guardian er det alligevel ikke givet, at Donald Trump har brudt lovgivningen. Men lånearrangementet kan have givet ham en interessekonflikt, rapporterer The Guardian.

Donald Trump pralede således under sin embedsperiode, i 2018, med sit gode forhold til Nordkoreas diktator Kim Jong-Un.

I sidste måned meddelte Donald Trump endeligt, at han har tænkt sig at stille op og forsøge at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024.