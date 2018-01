Den amerikanske præsident kalder ny bog for "fuld og løgn" og har truet med at stoppe udgivelsen af bogen.

Washington. En ny bog om USA's præsident, Donald Trump, har skabt massiv omtale, allerede inden den officielt er kommet på gaden.

Et uddrag af bogen er nemlig blevet udgivet, og her lyder det blandt andet, at medlemmer af staben i Det Hvide Hus har holdt hemmelige møder med russere, og at Trump slet ikke ønskede at blive præsident.

Men bogen, der er skrevet af den amerikanske journalist Michael Wolff, er "fuld af løgn", lyder det tidligt fredag morgen fra Donald Trump.

- Jeg har ikke godkendt nogen adgang til Det Hvide Hus (faktisk har jeg afvist ham flere gange) for forfatteren af den falske bog.

- Fuld af løgn, fordrejelser og kilder, der ikke eksisterer. Se på den her fyrs fortid og se, hvad der kommer til at ske med ham og sløsede Steve (Bannon, Trumps tidligere chefstrateg, red.), skriver Trump på Twitter.

Trumps advokater har også truet med at stoppe udgivelsen af bogen.

- Din udgivelse af falske og udokumenterede udsagn om Hr. Trump indeholder bagvaskelse og injurier, lyder det blandt andet i et brev fra Trumps advokater til bogens forfatter, Michael Wolff.

Truslerne om at sætte en kæp i hjulet på udgivelsen fik torsdag aften udgiveren af bogen til at rykke udgivelsesdatoen fire dage frem.

Den står dermed til at blive udgivet allerede fredag.

Bogen ved navn "Fire and Fury: Inside the Trump White House" indeholder blandt andet en kritik fra Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon.

Bannon kalder blandt andet stabmedlemmers møde med russere i sommeren 2016 for "forræderisk" og "upatriotisk".

Det har fået Trump til at påstå, at Bannon er gået "fra forstanden".

- Steve Bannon har ingenting at gøre med mig eller mit præsidentskab. Da han blev fyret, mistede han ikke bare sit job, han gik fra forstanden, lød det onsdag i en erklæring fra Trump.

/ritzau/