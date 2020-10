USA's præsident Donald Trump skriver på Twitter at både han og førstedamen Melania er testet positive for coronavirus.

De går nu begge i karantæne.

»Vi kommer igennem det her sammen,« skriver Donald Trump i sit tweet.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

