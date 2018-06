USA's præsident og Nordkoreas leder har netop taget imod hinanden på et eksklusivt hotel i Singapore.

Singapore. USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tirsdag formiddag lokal tid givet hånd til hinanden. Det skete på et eksklusivt hotel på øen Sentosa ud for Singapore.

Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident mødes med en nordkoreansk leder.

Efter det historiske håndtryk mødtes de to ledere kort med pressen.

Adspurgt hvad Trump forventer af mødet, svarede præsidenten:

- Jeg forventer, at vi får et fantastisk forhold efterfølgende. Det er en ære at være her.

Via en tolk understregede Kim Jong-un, at det ikke har været nemt at få mødet til at falde på plads.

- Der var mange forhindringer. Det var ikke nemt at komme hertil, men vi gjorde det, sagde han.

/ritzau/