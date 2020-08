Meldingen kommer, dagen efter at præsident Donald Trump besøgte sin bror på Presbyterian Hospital i New York.

USA's præsident Donald Trumps 72-årige lillebror, Robert Trump, er død lørdag.

Det oplyser præsidenten i en erklæring natten til søndag dansk tid.

Meldingen kommer, dagen efter at Donald Trump besøgte sin bror på Presbyterian Hospital i New York.

Trump bar ansigtsmaske ved ankomsten til hospitalet og blev i cirka 45 minutter. Efterfølgende tog han til Bedminster i delstaten New Jersey, hvor han lørdag holdt pressemøde.

Det oplyses ikke, hvad dødsårsagen er, men flere amerikanske medier skrev lørdag, at Trumps lillebror var alvorligt syg.

Robert Trump, der var to år yngre end præsidenten, var forretningsmand og en del af familiens ejendomsimperium.

- Det er med et tungt hjerte, jeg deler, at min vidunderlige bror, Robert, i aftes sov stille ind. Han var ikke bare min bror, han var min bedste ven. Han vil blive meget savnet, men vi mødes igen.

- Hans minde vil leve videre i mit hjerte for evigt. Robert, jeg elsker dig. Hvil i fred, skriver Trump i erklæringen.

Præsidenten forventes at deltage i Robert Trumps begravelse.

Dødsfaldet sker blot få måneder før det amerikanske præsidentvalg i USA, hvor Donald Trump søger genvalg som Republikanernes eneste kandidat.

Om godt en uge er det planen, at Donald Trump skal nomineres som partiets officielle præsidentkandidat ved et konvent i delstaten North Carolina.

Op til konventet har præsidenten også en travl kalender, hvor han planlægger besøg i fire svingstater som en del af hans kampagne.

Donald Trump sagde lørdag før hospitalsbesøget, at hans bror "havde det svært", uden at fortælle, hvad han fejlede.

Robert Trump var kendt for at være enormt loyal over for sin storebror.

I juni vandt han en tilholdssag mod hans niece Mary Trump for at forhindre hende i at udgive en bog, der sætter Donald Trump og hans familie i et dårligt lys.

Højesteretten i Poughkeepsie i New York afviste senere en anmodning om at stoppe publiceringen af bogen og annullerede samtidig tilholdet mod Mary Trump.

Mary Trump beskriver i bogen Donald Trump som et produkt af en "giftig" familie og kalder ham i titlen for "verdens farligste mand".

Præsidentens lillebror har sagt, at bogen er en "skændsel", og at den overtræder en aftale om tavshedspligt i familien.

/ritzau/Reuters