Den esklarende handelskrig mellem stormagterne USA og Kina har fredag nået nye højder, forklarer ekspert.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, beordrer amerikanske firmaer til at trække deres handel ud af Kina. Firmaerne skal flytte produktionen til USA, skriver han på Twitter.

»Det er udsædvanligt, at de bliver sat under åbent pres, og det er en direkte trussel,« forklarer Jens Ladefoged Mortensen, der er lektor i international politik på Københavns Universitet.

Donald Trump forklarer, at han vil have stoppet de store mængder penge, Kina tjener 'og stjæler' fra USA, og det er hans reaktion på Kinas seneste træk i den intensiverende handelskrig mellem de to stormagter.

Fredag har Kina nemlig indført en ny told på amerikanske varer til en værdi af 75 millarder dollar.

'Vi har ikke brug for Kina, og ærligt, vi ville være meget bedre foruden,' skriver den amerikanske præsident.

Træk som disse gør kun de globale markeder mere nervøse, inden forhandlingerne mellem de to lande ventes at starte i efterået.

»Den her ordkrig er en del af et hårdt spil, inden de skal snakke sammen. Donald Trump er god til at puste sig op og køre et hårdt spil op til forhandlingerne,« forklarer Jens Ladefoged Mortensen.

Samtidig er Donald Trump kendt for indirekte at føre megen indenrigspolitik under udenrigspolitikken.

At få de amerikanske producenter tilbage til USA kan ligeså vel være et forsøg på at skabe amerikanske arbejdspladser.

»Han truer med at gøre livet surt for de amerikanske firmaer, der flytter produktionen ud af landet. I virkeligheden har han et problem, fordi han ikke har fået skabt de jobs, han lovede amerikanerne under valgkampen,« siger Jens Ladefoged Mortensen.

Kinas udmelding fredag ses som et modsvar til, at amerikanerne indfører told for 300 milliarder dollar på kinesiske varer.