USA's præsident, Donald Trump, foretrækker at beholde Rod Rosenstein på posten som landets vicejustitsminister.

Det siger præsidenten på et pressemøde i New York sent onsdag eftermiddag lokal tid.

»Vi taler sammen. Vi har haft nogle gode snakke. Han har fortalt mig, at han aldrig har sagt det,« siger præsidenten.

Det sker med henvisning til en artikel i The New York Times i sidste uge.

USA's præsident, Donald Trump, under pressemødet i New York sent onsdag eftermiddag lokal tid. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere USA's præsident, Donald Trump, under pressemødet i New York sent onsdag eftermiddag lokal tid. Foto: CARLO ALLEGRI

Her beskrives det, hvordan vicejustitsminister Rod Rosenstein sidste år angiveligt skulle have bedt nogle ministre og embedsmænd i Det Hvide Hus om at lave lydoptagelser, der kunne påvise den kaotiske arbejdsgang under Trumps ledelse.

Lydmaterialet skulle ifølge avisen indgå, hvis regeringen og Kongressen skulle skride til en afsættelse af præsidenten med henvisning til hans mentale tilstand.

Rosenstein har nægtet oplysningerne. Nogle af de påståede samtaler med embedsmænd har været ment som sarkasme, har han forklaret.

»Han (Rod Rosenstein, red.) siger, at han har stor respekt for mig. Han var rigtig flink. Så vi får se,« siger Donald Trump på onsdagens pressemøde.

Spørgelysten blandt de fremmødte journalister var stor under pressemødet i i New York. Foto: JOHN MOORE Vis mere Spørgelysten blandt de fremmødte journalister var stor under pressemødet i i New York. Foto: JOHN MOORE

Siden artiklen i The New York Times har det igen svirret med rygter i Washington om, at Trump ville fyre Rosenstein.

Da Rosenstein tidligere på ugen blev set på vej til Det Hvide Hus, forlød det, at han var på vej til at sige op. Senere meddelte Det Hvide Hus, at der var planlagt et møde torsdag mellem Trump og Rosenstein. Trump antyder onsdag, at mødet kan blive udskudt.

Rod Rosenstein har i sin egenskab af vicejustitsminister været nøglefigur i den Rusland-undersøgelse, som den særlige anklager og tidligere FBI-chef Robert Mueller står i spidsen for.

Mange medlemmer af Kongressen er således bekymrede for, at en fyring af Rosenstein vil føre til en afsættelse af Mueller.

Donald Trump på vej op til talerstolen i 'New York Lotte hotel' i New York. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Donald Trump på vej op til talerstolen i 'New York Lotte hotel' i New York. Foto: JUSTIN LANE

Robert Mueller undersøger, om der var en forbindelse mellem Rusland og Trumps valgkampagne i 2016.

Donald Trump sagde sidste weekend, at han afventede alle »fakta« om sagen om Rod Rosenstein, inden han ville skride til handling.

Rosenstein fik til opgave sidste år at udpege den særlige anklager i Rusland-sagen. Justitsminister Jeff Sessions havde nemlig erklæret sig inhabil i sagen, efter det kom frem, at han havde haft to møder med den russiske ambassadør.

/ritzau/