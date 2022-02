Donald Trump vil benåde de mennesker, som er blevet dømt for deres rolle i oprøret mod Kongressen den 6. januar 2021.

Den tidligere præsident har endnu ikke meddelt, om han ønsker at genopstille for at blive rebublikanernes præsidentkandidat i 2024, men han fortsætter med at holde vælgermøder.

Lørdag var en dansende og veloplagt Donald Trump således i byen Conroe i Texas, hvor han fra en scene lovede, at han vil benåde de mennesker, som er blevet dømt for diverse forbrydelser i forbindelse med invasionen af den amerikanske kongresbygning i Washington i januar sidste år.

»Hvis jeg stiller op, og hvis jeg vinder, så vil vi behandle de mennesker fra 6. januar fair,« siger Donald Trump således.

»Vi vil behandle dem på en fair måde. Og hvis det kræver, at vi benåder dem, så vil vi benåde dem. For de bliver behandlet så unfair,« siger Donald Trump.

Tusindvis af Donald Trump-supportere stormede Kongressen, og flere end 700 er foreløbigt blevet sigtet for at deltage.

Den dramatiske situation fandt sted 6. januar 2020 efter den officielle godkendelse af Joe Biden som ny præsident i USA.

Stormløbet skete efter falske påstande fra Donald Trumps lejr om, at man var offer for omfattende valgsvindel.