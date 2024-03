Ekspræsident ligner ifølge analyseinstitut South Carolinas foretrukne republikanske præsidentkandidat.

USA's kontroversielle ekspræsident Donald Trump ser med al sandsynlighed ud til at kunne skrive South Carolina på listen over delstater, der støtter ham som republikansk kandidat til præsidentvalget i november.

Ifølge analyseinstituttet Edison Research ligger Trump langt foran sin eneste modkandidat, Nikki Haley, i delstatens optælling.

Omkring klokken 01.30 dansk tid natten til søndag stod Donald Trump til at vinde 38 af delstatens 50 delegerede.

USA går til præsidentvalg i november senere i år.

Hvert af de to store partier, Demokraterne og Republikanerne, må opstille én kandidat.

Det er de kandidater, som skal findes i primærvalgene og caucusmøderne i de 50 amerikanske delstater.

Demokraternes Joe Biden er så godt som valgt for sit parti på forhånd, fordi han er USA's siddende præsident og allerede har slået Donald Trump én gang før - ved valget i 2020.

På Republikanernes side er Donald Trump suveræn favorit til at blive valgt som udfordrer til Joe Biden.

Hans modkandidater er én efter én faldet fra, og det er de færreste, der spår Nikki Haley, en tidligere amerikansk FN-ambassadør, en reel chance for at blive valgt som republikansk præsidentkandidat.

Donald Trump har allerede været præsident for USA én gang før. Det var mellem 2017 og 2021.

Hans embede sluttede i kaos, da hans efterfølger, Joe Biden, formelt skulle godkendes som vinder af præsidentvalget i 2020.

En horde af rasende Donald Trump-tilhængere stormede USA's parlamentsbygning, The Capitol, fordi de mente, at Joe Biden var kommet til valgsejr via svindel.

Donald Trump er siden blevet tiltalt for sin rolle i oprøret og for på en række andre måder at forsøge at omstøde det amerikanske præsidentvalg. Sagerne er verserende.

