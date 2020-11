Demokratiske valgforordnede gemmer republikanske stemmer, mener Donald Trumps kampagnefolk.

Præsident Donald Trump vil have stoppet optællingen af stemmer i den afgørende svingstat Pennsylvania, hvor han fører, inden alle brevstemmer er talt.

Justin Clark fra Trumps valgkampagne siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at de vil have en domstol til at stoppe optællingen. De mener, at de valgtilforordnede er demokrater, der gemmer republikanske stemmer i stedet for at tælle dem med.

- En af formålene med vores søgsmål er desuden at stoppe for optællingen, indtil der er mere gennemsigtighed, og republikanere kan sikre, at optællingen sker på ordentlig og lovlig vis, siger han.

Donald Trump fører ifølge nyhedsbureauet AP i Pennsylvania med 52,7 procent af de optalte stemmer mod Joe Bidens 46,2 procent.

84 procent af stemmerne er optalt i staten. Trods Trumps tilsyneladende store føring i staten vurderer flere valgeksperter, at Biden kan vinde, fordi en stor del af de endnu uoptalte brevstemmer ventes at gå til den demokratiske kandidat.

/ritzau/AFP