Omkring en times tid efter, at store flammer var begyndt at slikke sig op over taget på Notre Dame-katedralen, meldte den amerikanske præsident Donald Trump sig på banen med et forslag til, hvordan branden kunne bekæmpes.

Men havde man fulgt forslaget, kunne hele kirken være endt med at kollapse.

Den voldsomme brand i den ikoniske Notre Dame-katedral i Paris brød ud kort før klokken 19 mandag aften.

Sammen med det meste af verden fulgte også den amerikanske præsident udviklingen, hvor man længe ikke vidste, om det ville lykkes de hundredevis af brandmænd at redde noget af den den berømte kirke.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. april 2019

'Så forfærdeligt at se den voldsomme brand i Notre Dame-katedralen i Paris,' skrev Donald Trump efterfølgende i et tweet, hvor han også kom med et forslag til, hvordan man kunne bekæmpe flammerne:

'Måske kan fly med vandtanke blive brugt til at slukke ilden. Må handle hurtigt!,' sluttede han.

Men havde man fulgt den idé til dørs, var det endt alt andet end godt for katedralen.

Et par timer senere skrev det civilie franske sikkerhedsagentur - Sécurité Civile - nemlig et tweet, som kan tolkes som et svar til den amerikanske præsident:

Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral. — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) 15. april 2019

'Hundredvis af brandmænd fra Paris Fire Brigade gør alt, hvad de kan, for at få den forfærdelige Notre Dame-brand under kontrol. Alle midler bliver brugt, undtagen vandslukningsfly som - hvis de blev brugt - ville kunne føre til et kollaps af hele katedralens struktur.'

Det var omkring klokken 18:50 mandag aften, at flammer og tyk røg pludselig væltede op fra den mere end 850 år gamle domkirke og malede himlen over byen mørk.

Store dele af kirkens tag blev omdannet til aske, og kirkens ikoniske spir måtte bukke under for flammerne og kollapsede for øjnene af de tusindvis af franskmænd og turister, der stod forsamlet med tårer i øjnene foran kirken og ikke kunne andet end at se til, mens op mod 400 brandmænd kæmpede mod flammerne.

Kort før klokken 03 natten til tirsdag lød meldingen, at branden nu var under kontrol.