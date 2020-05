Hold afstand og brug ansigtsmaske. Sådan lyder den amerikanske regerings opfordring til landets borgere i kampen mod coronavirus.

Men det kniber lidt med at følge forskrifterne for landets præsident, Donald Trump.

Han var tirsdag taget på en for coronakrisen sjælden tur ud af Washington D.C. til delstaten Arizona for at besøge en fabrik, der laver medicinske ansigtsmasker - dog uden selv at have én på.

Allerede ved ankomsten i lufthavnen kom Donald Trump lidt i karambolage med regeringens egne corona-anbefalinger.

Her blev præsidenten som det sig hør og bør modtaget af Arizonas guvernør Doug Ducey. Da de to mænd mødtes, rakte de begge hånden frem for at hilse - som det jo var helt naturligt at gøre indtil for kort tid siden.

Men umiddelbart før håndtrykket ombestemte Donald Trump sig.

I stedet gav han Doug Ducey et klem. De to mænd gav ikke hinanden et kram, men holdt om hinanden ved skulderen. Ikke desto mindre er det ikke helt i overensstemmelse med forskrifterne for social afstand, som Trump selv har bedt det amerikanske folk om at efterleve.

Før sit visit i Arizona havde Donald Trump fortalt journalister i Det Hvide Hus, at han sandsynligvis ville tage en maske på under besøget på ansigtsmaskefabrikken. Det ville have været helt i tråd med føderale regerings anbefalinger, da den opfordrer amerikanerne til at have maske på for at undgå at sprede coronavirus, selv hvis de ikke har nogen symptomer.

Men præsidenten havde alligevel ikke en maske på, mens han blev vist rundt på fabrikken, selv om fabriksarbejderne havde.

Til trods for at han undervejs på rundturen blev mødt af et skilt, hvorpå der stod:

'Advarsel: Ansigtsmasker er påkrævet i dette område, tak!'

Fabrikken i Arizona, som administreres af selskabet Honeywell, begyndte sin produktion i al hast for under fem uger siden, da USA manglede medicinsk udstyr.

Medarbejdere på Honeywell-fabrikken klapper af Donald Trump under præsidentens besøg. Foto: TOM BRENNER

Siden har Trump forsøgt at skabe fornyet optimisme om landets evne til at komme sig efter coronavirus og den medfølgende økonomiske krise, og han har været ivrig for at få genåbnet virksomheder og slækket på restriktionerne, som har ført til millioner af arbejdsløse amerikanere.

I Arizona tog Trump del i en diskussion om mulig støtte til oprindelige folk i USA under krisen og argumenterede på ny for en genåbning.

»Vil nogle folk blive ramt? Ja. Vil nogle folk blive ramt slemt? Ja. Men vi bliver nødt til at få åbnet landet, og vi bliver nødt til at få det åbnet snart,« sagde Trump.

Præsidenten bekræftede derudover en plan om langsomt at neddrosle aktiviteterne hos regeringens taskforce og fokusere på pandemiens efterspil.

Donald Trump under besøget på ansigtsmaskefabrikken. Foto: Tom Brenner/Ritzau Scanpix

Det gjorde han på trods af et læk fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) mandag, der spår en stor stigning i antallet af døde og syge i USA i maj og begyndelsen af juni.

Lækket blevet bragt af blandt andet New York Times. Men Det Hvide Hus påpegede, at prognosen ikke var godkendt af andre myndigheder.

Trump vandt i Arizona i 2016, men halser nu i meningsmålingerne efter Biden, der står til at blive demokraternes kandidat i november.

USA's vicepræsident, Mike Pence, var i slutningen af april ude i en lignende situation, da han besøgte et forskningscenter. Her så Pence tilsyneladende stort på, at hospitalet kræver, at alle bærer mundbind indenfor.