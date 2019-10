En rigsretsproces mod præsidenten er et kup, der har til hensigt at fjerne magten fra folket, mener Trump.

USA's præsident, Donald Trump, kalder rigsretsprocessen mod ham for et kup.

Det skriver han i et opslag på Twitter.

- Efterhånden som jeg lærer mere og mere hver dag, kommer jeg frem til den konklusion, at det, der finder sted, ikke er en rigsretssag, det er et kup, skriver han.

Trump skriver videre, at han mener, at kuppet "er beregnet til at fjerne magten fra folket - deres stemme, deres friheder, deres anden forfatningstilføjelse, religion, militær, grænsemur og deres gudgivne rettigheder som borgere i USA".

Den anden forfatningstilføjelse i USA's forfatning handler om retten til at bære våben.

Den 24. september meddelte den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, at Kongressen nu tager hul på en proces, der kan sende Trump for en rigsret.

Præsidenten har "forrådt sit embedsløfte, forrådt vores nationale sikkerhed og forrådt integriteten ved vores valg", sagde Pelosi ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Trump beskyldes for at forsøge at presse Ukraine til at finde snavs om demokraten Joe Biden, der håber på at blive sit partis kandidat til præsidentvalget næste år, og hans søn, Hunter Biden.

Tidligere mandag blev Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, stævnet af tre udvalg under Repræsentanternes Hus i sagen.

Efterretningsudvalget, udenrigsudvalget og kontroludvalget forlanger således en række dokumenter udleveret i forbindelse med den mulige rigsretssag.

Udvalgene begrunder stævningen med, at Giuliani selv har bekræftet over for CNN, at han bad Ukraines regering om at "gå efter" tidligere vicepræsident Joe Biden.

De tre udvalg mener, at Giuliani er i besiddelse af sms'er og telefonoptegnelser, der indikerer, at andre embedsmænd fra Donald Trumps administration har været involveret i planen med at lægge pres på Ukraine i forbindelse med næste års præsidentvalg i USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den opsigtsvækkende sag er blevet udløst af, at en whistleblower, der ifølge flere amerikanske medier arbejder i den amerikanske efterretningstjeneste, har fortalt om en telefonsamtale mellem Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Ifølge whistlebloweren ville Trump have Zelenskij til at grave snavs frem om demokraten Joe Biden og sønnen Hunter Biden.

