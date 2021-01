Twitter lukker permanent for USA-præsident Donald Trumps profil på det sociale medie efter uroligheder ved Kongressen onsdag.

Det oplyser Twitter.

I en udtalelse skriver det sociale medie, at suspenderingen sker af frygt for, at Donald Trump vil opildne til vold.

'Efter en tæt gennemgang af nye tweets (opslag på Twitter, red.) fra @realDonaldTrump-profilen og deres kontekst, har vi suspenderet brugeren permanent på grund af risikoen for yderligere opildnen til vold,' lyder det fra Twitter.

Hvad mener du: Er det i orden, at Twitter har lukket Donald Trumps konto permanent?

Tidligere på ugen valgte selvsamme sociale medie at lukke Donald Trumps profil i 12 timer. Her var det samme begrundelse, der var grundlaget for beslutningen.

Det samme gjorde Facebook og Instagram. Her er blokeringen torsdag blevet forlænget til at gælde på ubestemt tid - og foreløbigt to uger.

Ifølge Trumps søn Donald Trump Junior er der tale om en fuldstændig vanvittig beslutning.

'Vi lever i Orwells 1984 (med reference til George Orwells roman, red.). Ytringsfrihed eksisterer ikke længere i Amerika. Den døde med tech-giganterne, og det, der er tilbage, er kun for de få udvalgte.'

'Det her er fuldstændig vanvittigt!,' skriver sønnen i et opslag på Twitter.

Donald Trump Junior krammer sin far, præsident Donald Trump, mens Juniors hustru, Vanessa, går forbi. Billedet her er fra 2016. Foto: Mike Segar Vis mere Donald Trump Junior krammer sin far, præsident Donald Trump, mens Juniors hustru, Vanessa, går forbi. Billedet her er fra 2016. Foto: Mike Segar

Også Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn og advokat Sidney Powell, der er kendte Trump-støtter, er blevet udelukket fra Twitter.

De kobles af Twitter sammen med den kontroversielle konspirationsbevægelse QAnon, som var repræsenteret ved onsdagens uroligheder, skriver Bloomberg News.

Andre Trump-støtter er også blevet fjernet, fremgår det.

Blokeringerne kommer, efter at Kongressen i Washington D.C. onsdag blev stormet af hundredvis af Trump-tilhængere.

Kaos: Kongresbygningen i Washington stormes af Trump-tilhængere. Den 6. januar 2021. Foto: Brendan Gutenschwager/via REUTERS Vis mere Kaos: Kongresbygningen i Washington stormes af Trump-tilhængere. Den 6. januar 2021. Foto: Brendan Gutenschwager/via REUTERS

Det skete, mens kongresmedlemmerne formelt var ved at godkende Demokraternes Joe Biden som USA's næste præsident.

Mange mener, at uromagerne blev ansporet af præsidenten.

Donald Trump havde kort forinden i en tale gentaget påstande om, at præsidentvalget er blevet stjålet fra ham.

Under urolighederne lagde Donald Trump en video på sociale medier, hvor han siger, at han »elsker« og »forstår« de personer, der står bag optøjerne.

/ritzau/