Under førstedagen af Republikanernes konvent fik præsident Donald Trumps søn, Donald Trump Junior taletid.

Og han spildte ikke tiden. Hurtigt gik han benhårdt til angreb på faderens demokratiske modkandidat, Joe Biden. Voldsomt hårde angreb.

Men Don Junior, som præsidentens søn også kaldes, indledte et andet sted.

»For bare få måneder siden havde vi den bedste økonomi i amerikansk historie. Alle demografiske grupper klarede sig bedre end tidligere. Så kom virusset,« sagde Donald Trump Junior, der havde fået en af førstedagens mest prominente taletider.

Men der gik ikke længe, så kom angrebene på Joe Biden og Demokraterne.

Og der var mange.

»Demokraterne kaldte min far ‘racist’ for at kalde det en Kina-virus,« sagde Don Junior.

»Biden vil allerede lukke landet ned igen. Det er vanvid.«

Donald Trump Junior i forbindelse med sin tale ved Republikanernes konvent natten til tirsdag. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Donald Trump Junior i forbindelse med sin tale ved Republikanernes konvent natten til tirsdag. Foto: CHIP SOMODEVILLA

»Joe Biden vil bare smadre arbejderklassen,« sagde han.

»Biden vil bare åbne grænserne for immigranter,« vedblev han.

Og så kom øgenavnene, som præsident Donald Trump er kendt for at bruge om sine modstandere.

»Beijing-Biden er så elendig, når det kommer til Kina, at Kina foretrækker ham,« sagde Don Junior.

Republikanernes konvent Hvert fjerde år holder både Republikanerne og Demokraterne et konvent

Det gør de for endeligt at nominere den person, som skal være partiets præsidentkandidat

I år er Joe Biden Demokraternes præsidentkandidat, mens Donald Trump er Republikanernes

Først når partiet ved konventet har nomineret en kandidat, er opstillingen endegyldig

I år holdes både Republikanernes og Demokraternes konvent stort set digitalt pga. coronapandemien

De dele, der ikke foregår online, finder hovedsageligt sted i enten Charlotte, North Carolina og Jacksonville, Florida, eller i Det Hvide Hus

Ved tidligere konventer har tusindvis af delegerede og partisoldater været samlet til en stor politisk fest

Demokraternes konvent løber af stablen fra 17.-20. august. Republikanernes finder sted fra 24.-27. august

Han gik videre med det et billedsprog fra en skotsk sø.

»Og han vil tilbagerulle de skattelettelser, Trump-regeringen har lavet. Han vil bare sende pengene tilbage i sumpen. Biden er Loch Ness-monstret i sumpen. Han lusker rundt og stikker sit hoved op fra tid til anden for at stille op som præsident,« sagde Donald Trump Junior.

Og så blev det rigtig dystert.

Donald Trump Junior mener nemlig, at Joe Biden og Demokraterne vil undertrygge millioner af amerikaneres frihed på mange områder.

Donald Trump Junior under sin tale ved Republikanernes konvent. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Donald Trump Junior under sin tale ved Republikanernes konvent. Foto: CHIP SOMODEVILLA

»Religionsfrihed, frihed til at udtrykke sig og frihed til at tænke frit. Alt det er under pres fra venstrefløjen. Det her valg er skole og kirke mod anarki og hobe af mennesker, som Demokraterne kalder ‘fredelige demonstrationer’,« sagde præsidentens søn, der bare er en af flere i præsidentens familie, der skal tale ved Republikanernes konvent.

»Folk skal kunne lege fredeligt og sikkert i deres nærområder og sove sikkert i deres seng,« sagde Don. Jr. afslutningsvis inden han kom med den afsluttende opfordring:

»Donald Trump er lig med en lys og vidunderlig fremtid for alle mennesker. Genvælg Donald J. Trump som præsident.«