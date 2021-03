»Det var ikke vinden, folkens.«

Sådan skriver den tidligere præsidentsøn Donald Trump jr. på Twitter sammen med en kort video, der har fået internettet op af de virtuelle stole.

Med sit opslag forsøger Trump jr. klart at ydmyge Joe Biden, efter den amerikanske præsident snublede på vej op ad trappen til Air Force One fredag. Øjeblikket er siden gået verden rundt.

På videoen i Trump jr.'s opslag, som man kan se herunder, ser man Donald Trump jr.'s far, den tidligere præsident Donald Trump, stå på en golfbane og slå.

Dernæst klippes til billedet af Joe Biden på vej op ad trappen på Air Force One.

En lille hvid prik, som skal forestille at være Donald Trumps golfbold, rammer Biden i nakken, hvorefter han snubler.

Det lille sammenklip fra den tidligere førstesøn er på under et døgn blevet voldsomt populært på det sociale medie.

Mere end 1,6 millioner visninger og over 100.000 likes.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Men kigger man nærmere på de mere end 25.000 svar til tweetet, så er der ikke meget medvind til Donald Trump jr.'s teori om, at det ikke var vinden, der fik Joe Biden til at snuble.

Den tidligere præsidentsøn får en hård medfart.

Her er et udkast af nogle af de svar, Donald Trump jr. har modtaget:

»Lige før, han væltede, sikrede Joe Biden 100 millioner vacciner på 58 dage og fik en hjælpepakke med checks sendt ud til 90 millioner personer. Din far fik op mod 500.000 dræbt,« lyder det fra en konto ved navn TrumpsTaxes.

»Du er klar over, at du med hvert ynkeligt, bittert og jaloux tweet synker du dybere og dybere ned i det skidt, der er dit liv. Du narrer ingen,« skriver skuespilleren Nancy Lee Grahn.

»Var det en af de 308 gange, han spillede golf, mens han var præsident?'«spørger Twitter-brugeren Robert Casey.

»De siger, at hvis man er sjov ... så kan man overleve i fængsel rimelig uskadt. Du må være skide bange,« skriver en Twitter-bruger ved navn Patrick Read Johnson.

»Har alle medlemmer af Trump-familien et intellekt som et vredt børnehavebarn?« spørger Twitterbrugeren Alex Cole.

Og det er bare et lille udnit af de mange tusinde svar til den tidligere præsidentsøn, som stædigt har fastholdt, at Joe Bidens valgsejr er baseret på valgsvindel - hvilket der ingen beviser er på.

Joe Biden på vej op ad trappen til Air Force One, hvor præsidenten snublede. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Joe Biden på vej op ad trappen til Air Force One, hvor præsidenten snublede. Foto: CARLOS BARRIA

Selvom Joe Biden faldt omkring tre gange på trappen op til Air Force One, så har præsidenten det fint.

En talsperson for præsident Biden har været ude og fortælle, at han er okay efter faldet, hvor man umiddelbart efter kan se præsidenten tage sig til sit skinneben.

»Biden har det 100 procent fint,« siger pressechefen Jen Psaki, som et svar fra journalister.